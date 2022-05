Studiosus präsentiert "Inspirationen 2022"-Katalog

Im neuen Katalog "Inspirationen 2022" bündelt Studiosus 45 stark nachgefragte Reisen von Andalusien bis Australien, mit vielen zusätzlichen Terminen bis weit in den Herbst hinein. Veröffentlicht sind beispielsweise Studiosus-Reisen nach Italien, Frankreich, Island und Südafrika. Das komplette Angebot ist online unter www.studiosus.com/inspirationen abrufbar.

Neues Verkaufsförderungspaket für Reisebüros

Passend zum Erscheinen des neuen Katalogs hat Studiosus das Verkaufsförderungspaket "Inspirationen 2022" für Reisebüros aufgelegt. Es enthält ein Plakat mit dem Cover des Katalogs, an der Schaufensterscheibe haftende Angebotsblätter, Social-Media-Posts, eine Newsletter-Vorlage und E-Mail-Werbeabbinder. Als Neuerung gibt es zudem Content für das Instore-TV, mit dem die Büros inspirierende Reiseangebote auf ihre Bildschirme zaubern können. Reisebüros, die das Paket bestellt haben, erhalten es in den nächsten Tagen per Post – zudem stehen Social-Media-Posts, Newsletter-Vorlage, E-Mail-Werbeabbinder und Instore-TV kostenlos zum Download HIER auf der Internetseite der Studiosus-Verkaufsförderung zur Verfügung. (red)