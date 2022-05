Oceania Cruises: Kreuzfahrtkollektion bringt weiteren Rekord

Bei allen Buchungen für die Jahre 2023 und 2024 handelt es sich um echte Neubuchungen, die nicht im Zusammenhang mit der in der Pandemie ausgegebenen Future Cruise Credits getätigt wurden.

„Der Verkaufsstart unserer Kollektion 2024 zeigt die enorme und anhaltend starke Nachfrage nach Kreuzfahrten und unterstreicht den zunehmenden Trend, Reisen längerfristig zu planen, sowohl für bisherige als auch für neue Gäste“, kommentiert Howard Sherman, President und CEO von Oceania Cruises, den Erfolg.

Afrika, Austrialien und Asien besonders gefragt

Oceania Cruises verzeichnet weiterhin eine hohe Nachfrage von Markenneulingen, wobei ein Drittel aller Buchungen von Gästen stammen, die zum ersten Mal auf Kreuzfahrt gehen. Darüber hinaus umfasst ein Drittel der gesamten Transaktionen Reservierungen für mindestens zwei Reisen. Längere Reisen erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit, womit die Grand Voyages besonders gut abschneiden. Die am stärksten nachgefragte Einzelreise war die 35-tägige Umrundung Australiens mit Abfahrt am 21. Dezember 2023, bei der mehr als 60 Prozent der Kapazitäten an einem Tag belegt waren. Alle Kontinente erhielten durchweg großen Zuspruch, wobei Asien als Favorit gesehen werden kann. Auch die Südamerika-Kreuzfahrten 2023-2024 sowie die Nordeuropa-Routen 2024 auf der Marina mit 1.238 Gästen schnitten außergewöhnlich gut ab. Afrika, der Südpazifik, Australien und Neuseeland waren ebenfalls stark nachgefragt.

Informationen zur Kollektion 2024 sind HIER zu finden. (red)