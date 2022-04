Hapag-Lloyd Cruises: MS Europa-Katalog für 2023/24

Die Reederei Hapag-Lloyd Kreuzfahrten stellt das neue Programm der MS Europa für die Saison 2023/24 vor und öffnet im Zuge dessen auch die Buchungskanäle. Die neuen Routen wurden dabei als Etappenkonzept geplant, das Reisenden somit die Möglichkeit bietet verschiedene Kreuzfahrten zu einer Etappe mit einer Länge von 43 und 69 Tagen zu kombinieren. Die 3 Etappen sind: "Indian Summer an der Ostküste Nordamerikas", "Sehnsuchtsziel Ozeanien: Weihnachten und Silvester mit Kiwis und Koalas" und Kon'nichiwa Japan: Bilderbuchkulissen im Land der aufgehenden Sonne.

Gäste, die eine Etappe bestehend aus mehreren Reisen kombinieren, profitieren dabei von einem erhöhten Kombirabatt sowie von weiteren Vorteilen wie einem Ausflugsguthaben zur freien Verfügung. Ebenfalls inkludiert sind ein Limousinen- sowie Gepäckservice für eine bequeme An- und Abreise und die kostenlose Nutzung des Wäschereiservice an Bord. Verschiedene neue Pakete und Leistungen - darunter die Möglichkeit an Bord der Europa zu heiraten - runden das neue Programm ab.

Reisen der MS Europa 2023/24

Von Hamburg aus startet die Europa im Herbst 2023 ihre Reise nach Nord- und Mittelamerika. Über die Südsee, mit Höhepunkten wie Bora Bora und Rarotonga, zieht es das kleine Luxusschiff im Winter 2023 bis Neuseeland und Australien, bevor sie nach Jahresbeginn über Südostasien nach China gelangt und von dort aus Japan erkundet.

Im Anschluss führt ihr Weg im Frühjahr 2024 wieder nach Europa ins östliche und westliche Mittelmeer sowie im Sommer in die Ostsee. Im Herbst passiert sie dann wieder die Tore Hamburgs.

1. Etappe: Indian Summer an der Ostküste Nordamerikas

Im September und Oktober 2023 erleben die Gäste der MS Europa während der ersten vier Wochen der insgesamt 59-tägigen Etappe von Hamburg nach Puerto Vallarta das Farbspiel des Indian Summer. Verschiedene Formatreisen wie beispielsweis die Music Waves Formatreise auf dem ersten Abschnitt der Etappe, sorgen dabei für Abwechslung.

Weitere Stationen dieser Etappe sind u. a. die pulsierende Metropole New York - in der die Europa für drei Nächte ankern wird - New Orleans sowie die Mayatempel und kolonialen Bauwerke Mittelamerikas.

2. Etappe: Sehnsuchtsziele im Südpazifik

Von Mitte November bis Mitte Dezember bereist das kleine Luxusschiff im ersten Teil der 69-tägigen Etappe von Puerto Vallarta bis Bali in zwei Reisen den Südpazifik. Die majestätischen Vulkanlandschaften Nuku Hivas, die farbenfrohe Unterwasserwelt Bora Boras, die Blaue Lagune der Cookinsel Aitutaki und die Wälder Fidschis sind nur einige der Destinationen, welche die Südsee zum Sehnsuchtsziel machen. Während der Seetage können Gäste im Rahmen des Formats Europa Refresh vor der Kulisse des Südpazifiks entspannen oder das Wellbeing-Programm für neue Impulse eines nachhaltigen und gesunden Lebensstil sowie Inspirationen für Bewegung, Ernährung und Entspannung nutzen.

Feiertage mit Kiwis und Koalas: Anschließend verbringt die Europa Weihnachten und Silvester am anderen Ende der Welt, sodass Reisende die Feiertage in der abwechslungsreichen Natur Neuseelands und den Jahreswechsel inmitten des Fjordland-Nationalparks mit seinem beeindruckenden Milford Sound erleben.

Zum Abschluss der Etappe fährt die Europa Richtung Australien, bevor die Reise auf Bali endet.

3. Etappe: Japan intensiv

Die 43-tägige Etappe von Shanghai nach Hongkong ist geprägt von Gegensätzen: Kaiserpaläste und Wolkenkratzer, Kulturerbe und luxuriöse Shoppingmeilen, märchenhafte Landschaften und pulsierende Metropolen.

Von Shanghai aus läuft die Europa Tokio, Kyoto und Osaka an, während Kirschblüten zu dieser Zeit die Metropolen aufblühen lassen. Kombiniert wird die Reise mit weiteren Stationen in Südkorea mit seinen beeindruckenden Reisterrassen und der Hauptstadt Seoul sowie Tianjin/China, wo das Schiff zwei Tage verweilt, sodass die Gäste die Hauptstadt Peking mit ihrer verbotenen Stadt oder die Chinesische Mauer erleben können.

Routen in Europa

Von Hongkong aus geht es für die Europa weiter in Richtung heimische Gewässer ins Mittelmeer. Hier kreuzt das Luxusschiff im späten Frühling durch die Agäis und die griechische Inselwelt und weiter nach Kroatien.

Außerdem bietet Hapag-Lloyd Cruises Reisenden im Sommer ein abwechslungsreiches Westeuropa-Programm mit Reisen "vor der Haustür". So wird die MS Europa beispielsweise erstmals eine Route in Dublin beenden und von dort wieder ablegen – ein Sommermärchen zwischen Irlands rauer Küsten, Englands Gärten und dem schottischen Hochland.

Bei zwei weiteren Reisen können Gäste die Sehenswürdigkeit von Großbritannien sowie eine einzigartige Fahrt auf der Themse bis nach London genießen.

Reisebeispiele:

1. Etappe: Von Hamburg über den Atlantik (EUR232022)

Etappenreise von Hamburg über Nordamerika bis nach Puerto Vallarta: In drei zusammengefassten Reisen erleben Gäste die beeindruckende Überquerung des atlantischen Ozeans, die leuchtenden Wälder Nordamerikas während des Indian Summers, die Millionen-Metropole New York, das sonnenverwöhnte Florida sowie die kolonialen Bauwerke Mittelamerikas. 18.09. bis 16.11.2023 (59 Tage). Buchbar ab 30.580 EUR inkl. Abreisepaket und diversen Annehmlichkeiten, u. a. 1.200 EUR Ausflugguthaben.

Weitere Informationen HIER

In den historischen Städten Israels und auf den griechischen Inseln:

Von Limassol/Zypern über Haifa und Ashod (Israel), Rhodos, Kreta und Santorin über Mykonos nach Piräus (Athen), 5. bis 14.05.2024 (9 Tage). Buchbar ab 5.360 EUR inkl. An- und Abreisepaket.

Weitere Informationen HIER

Britisches Sommermärchen

Raue Küsten, herrschaftliche Schlösser, die subtropischen Landschaften Cornwalls und die multikulturelle Metropole London: Von Dublin über Milford Haven (Wales), Bantry, Scillyinseln und London nach Hamburg, 17. bis 28.08.2024 (11 Tage). Buchbar ab 6.240 EUR inkl. An- und Abreisepaket.

Weitere Informationen HIER

(red)