Hapag-Lloyd Cruises präsentiert MS Europa 2-Reisen 2023/24

Das Programm 2023/24 für das laut Berlitz Cruise Guide 2020 beste Kreuzfahrtschiff der Welt, MS Europa 2, umfasst insgesamt 28 Reisen - darunter zahlreiche Premierenhäfen und neue Routen entlang der US-Küsten und im Süden Italiens. Alle Reisen sind ab sofort buchbar. Nähere Informationen unter: www.hl-cruises.de/

Premierenreisen in Nord- und Südamerika

Im Oktober 2023 können Gäste der MS Europa 2 während der 13-tägigen Reise - die in New York beginnt und endet - die grandiose Natur der Neuengland-Staaten erleben. Zu den Zielen dieser Route gehören unter anderem: Boston, Baltimore, Portland aber auch die älteste Stadt Kanadas Halifax.

Von März bis Mai 2024 bereist das kleine Luxusschiff dann die hawaiianischen Inseln und die amerikanische Westküste bis nach Südamerika. Zu den vielfältigen Stationen dieser Reise zählen: das Weinanbaugebiet Napa Valley, San Francisco mit der unverkennbaren Golden Gate Bridge sowie eine Tagespassage durch den Panamakanal.

Inselhopping in der Karibik

Drei Reisen führen zwischen Ende Oktober und Anfang Dezember 2023 ins Karibische Paradies, das zu den Schwerpunkten im neuen Hauptkatalog zählt. Die Gäste der MS Europa 2 dürfen sich auf spannende Routen zu den kleinen Inselwelten, aud faszinierende Unterwasserlandschaften sowie Sonne pur freuen.

Weihnachten & Silvester in Südamerika

Die 23-tägige Weihnachts-/Neujahrreise 2023 mit der Europa 2 startet in Rio de Janeiro und endet in Chile. Die Feiertage ebenso wie den Jahreswechsel entlang der Ost- und Westküste Südamerikas, vorbei an Kap Hoorn und dem Garibaldi-Gletscher zu verbringen, ist zweifelsohne ein einmaliges Weihnachtsgeschenk. Die Festtagsgäste erleben auf dieser Passage Metropolen wie Rio de Janeiro oder Buenos Aires, einsame Küstenstreifen, Sonne und Schnee.

Den Süden von Bella Italia erleben

Im September 2024 reist das 5-Sterne plus Kreuzfahrtschiff von Rom entlang der Amalfiküste erstmals bis nach Tropea – auch Perle Kalabriens genannt und berühmt für die nach ihr benannten süßen roten Zwiebeln. Von Kalabrien aus umrundet das Schiff dann erstmals die südlichste Insel Italiens - Sizilien. Dabei haben die Gäste die Gelegenheit, die schönsten Städte der Insel zu entdecken und auf Capri in Gesellschaft des internationalen Jetsets den beliebten Limoncello zu genießen.

Formatreisen: Für Familien & Konzert-Fans

Die bekannten Formatreisen IN2BALANCE, Golf & Cruise, Familienreisen, talk2christiansen und MS Europa 2 unplugged setzen auch in der Saison 2023/24 Akzente:

Nach 2022 und 2023 ist zum dritten Mal ILLUMINATE2 geplant, das Gästen ein audiovisuelles 360-Grad-Erlebnis verspricht. Auf der Reise im August 2024 von der Elbe südwärts bis zum Tejo (siehe Reisebeispiel) verwandeln dann Soundvisionär Christopher von Deylen (SCHILLER) gemeinsam mit internationalen Künstlern das Schiff in ein "Kunstwerk aus Tanz, atmosphärischen Konzerten und berauschenden Bilderwelten".

Legerer Luxus an Bord der MS Europa 2

Gäste der MS Europa 2 erleben an Bord ein besonders hohes Maß an persönlichem Freiraum und individuellen Service. Die Suiten sind moderne und stillvoll eingerichtete Rückzugsorte von mindestens 35 bis zu 114 Quadratmeter Größe mit eigener Veranda. Außerdem sind bereits eine Vielzahl von Annehmlichkeiten im Reisepreis enthalten: Vom rundum Service, über ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm bis hin zu den exquisiten Kreationen der Küchenchefs von allen sechs Restaurants.

Preisbeispiele:

Die Highlights von Neuseeland und Australien: Die Reise von Auckland nach Picton und Wellington der gesamten Ostküste Neuseelands entlang über Tasmanien, Kangaroo Island, Adelaide, Melbourne nach Sydney von 14.02. bis 08.03.2024 (23 Tage) ist ab 14.980 EUR inkl. An- und Abreisepaket buchbar.

Die Reise von Auckland nach Picton und Wellington der gesamten Ostküste Neuseelands entlang über Tasmanien, Kangaroo Island, Adelaide, Melbourne nach Sydney von 14.02. bis 08.03.2024 (23 Tage) ist ab 14.980 EUR inkl. An- und Abreisepaket buchbar. Weitere Informationen HIER Formatreise ILLUMINATE2 von der Elbe südwärts bis zum Tejo: Während die EUROPA 2 die sonnenverwöhnte Atlantik-Küste bereist, steht das Erlebnis an Bord ganz im Zeichen der 360-Grad inszenierten Sinneseindrücke dieses Formats. Die Reise von Hamburg nach Lissabon mit Stationen in Antwerpen, Guernsey, Belle-Ile von 29.07. bis 10.08.2024 (12 Tage) ist ab 7.130 EUR inkl. An- und Abreisepaket buchbar.

