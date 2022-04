Delta nimmt Flugverbindung Frankfurt-Detroit wieder auf

Delta nimmt morgen, 13. April 2022, die Flugverbindung Frankfurt-Detroit wieder auf. Noch mehr Auswahl gibt es dann in der kommenden Sommersaison: Von anfänglich fünf Flügen pro Woche wird die Fluggesellschaft ab dem 6. Mai die Frequenz zwischen den beiden Städten auf eine tägliche Verbindung erhöhen. Damit ergänzt Delta die bestehenden täglichen Verbindungen Frankfurt - New York-JFK sowie die tägliche Route Frankfurt - Atlanta. Mit bequemen Weiterflugmöglichkeiten über Deltas führende US-Gateways steht eine Vielzahl von US-Zielen zur Auswahl – darunter Orlando, Los Angeles und Las Vegas.

Deltas Flüge zwischen Frankfurt und Detroit:

Abflug Frankfurt um 10:40 Uhr - Ankunft Detroit um 13:45 Uhr

Abflug Detroit um 18:35 Uhr - Ankunft Frankfurt um 08:45 Uhr (nächster Tag)

Deltas Flüge zwischen Frankfurt und New York-JFK:

Abflug Frankfurt um 11:00 Uhr - Ankunft New York-JFK um 13:30 Uhr

Abflug New York-JFK um 19:45 Uhr - Ankunft Frankfurt um 09:50 Uhr (nächster Tag)

Deltas Flüge zwischen Frankfurt und Atlanta:

Abflug Frankfurt um 11:50 Uhr - Ankunft Atlanta um 15:55 Uhr

Abflug Atlanta um 18:00 Uhr - Ankunft Frankfurt um 08:55 Uhr (nächster Tag)

„Mit der allmählichen Lockerung der Reisebeschränkungen beobachten wir den zunehmenden Wunsch unserer deutschen Kunden, in die USA zu reisen. Natürlich freuen sich auch die Amerikaner darauf, nach Deutschland zu reisen, sei es als Touristen oder um Kollegen auf Geschäftsreisen zu treffen“, so Nicolas Ferri, Deltas Vice President für Europa, den Nahen Osten, Afrika und Indien.

Einführung von Delta Premium Select

Darüber hinaus verbessert die US-Fluggesellschaft das Flugerlebnis mit Delta Premium Select sowie neuen nachhaltigen Produkten. „Unsere Nonstop-Flüge in die USA bieten außerdem neue Produkte und Borderlebnisse für unsere Kunden, die von oder nach Deutschland fliegen", freut sich Ferri.

So sind Deltas Airbus A330-200-Flugzeuge ab sofort mit Delta Premium Select ausgestattet. Diese bietet breitere Sitze mit zusätzlicher Beinfreiheit und weiteren Verstellmöglichkeiten sowie justierbare Kopf- und Fußstützen und größere Unterhaltungsbildschirme. Außerdem wird Kunden Zugang zu ausgewählten SkyPriority-Flughafenvorteilen geboten.

In den Hauptreisemonaten wird die Fluggesellschaft täglich insgesamt 1.130 Plätze in allen Kabinen ab Deutschland anbieten, darunter 169 Plätze in der Delta One Business Class und 104 in der Delta Premium Select.

Alle Flüge werden in Zusammenarbeit mit Deltas Joint-Venture-Partnern Air France, KLM und Virgin Atlantic durchgeführt.

Einführung von nachhaltigeren Produkten

Im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogramms nimmt Delta außerdem Änderungen am Bordservice vor, um die Verwendung von Einwegplastik zu reduzieren. So bestehen die neuen Amenity Kits in Delta One künftig aus wiederaufbereiteter und lokal bezogener Baumwolle und verzichten auf fünf Plastikteile, darunter Reißverschlüsse und Verpackungen. Des weiteren wird die Bettwäsche der Delta One-Gäste künftig aus recycelten Plastikflaschen bestehen. In der Main Cabin werden die Mahlzeiten der Gäste ab sofort auf Geschirr aus biologisch abbaubarem Material, Bambusbesteck und einem hochwertigen Papier-Tischset serviert. (red)