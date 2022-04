A-Rosa: Yvonne Catterfeld wird Taufpatin der Sena

Nach der A-Rosa Flora und der A-Rosa Alva wird Markenbotschafterin Yvonne Catterfeld auch das umweltfreundliche Rhein-Schiff A-Rosa Sena taufen. "Die A-Rosa Sena wird im Hinblick auf Design und Umweltfreundlichkeit neue Maßstäbe auf dem Fluss setzen und ich bin sehr stolz darauf, dass ich dieses innovative Schiff taufen darf“, erklärt Catterfeld. Unterstützt wird Catterfeld dabei von den beiden Jugend-Botschafterinnen Clara Katharina Eichler (14) und Enna Marie Kate Sandmann (10), den Töchtern der beiden A-Rosa Geschäftsführer. Sie stehen symbolisch für das A-Rosa typische Familienpublikum sowie die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit für die kommenden Generationen.

Taufe der A-Rosa Sena

Die Feier findet dabei am 14. Mai 2022 in Köln in Anwesenheit aller A-ROSA Mitarbeiter an Bord des Schiffes statt. „Wir wollen unseren Mitarbeitenden mit der Einladung zur Taufe der A-Rosa Sena Danke sagen für ihre Treue und ihr Engagement in den letzten Jahren“, erläutert Jörg Eichler, Geschäftsführer der A-ROSA Flussschiff GmbH. „Zudem möchten wir gerne, dass unser ganzes Team das neue Schiff kennenlernt, denn mit seinem emissionsarmen Antrieb mit Batteriespeicher und den vielen Angeboten an Bord verkörpert es die Zukunft von A-Rosa."

Damit auch die Vertriebspartner das Schiff in Ruhe kennenlernen können, finden im Anschluss noch verschiedene Events an Bord statt. Auch tip wird live vor Ort sein und über die Innovationen des Neubaus berichten.

Am 21. Mai bricht die A-Rosa Sena dann zu ihrer Jungfernfahrt auf und steuert von Köln aus die schönsten Städte entlang des Rheins wie Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen an. (red)