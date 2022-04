Emirates: Ab Juli öfter nach Mauritius

Derzeit fliegt Emirates einmal täglich mit der Boeing 777-300ER von Dubai nach Mauritius. Zwischen dem 9. April 2022 und Ende Juni 2022 wird der Flugplan auf neun wöchentliche Flüge und ab Juli 2022 auf zwei tägliche Flüge mit dem A380 ausgeweitet. Im Sommer werden auch die Verbindungen von Wien nach Dubai auf 11 wöchentliche Flüge ausgebaut, was natürlich eine ideale Anbindung zur Folge hat.

20 Jahre Mauritius

Emirates fliegt Mauritius bereits seit 20 Jahren an. In dieser Zeit konnte die Fluggesellschaft einen wichtigen Beitrag zur lokalen Wirtschaft und zum Tourismus leisten. Mit dem Emirates-A380 nach Mauritius Das Emirates-Flaggschiff ist mit seinen 14 First Class-Suiten, 76 Liegesitzen in der Business Class und 426 ergonomisch gestalteten Sitzen in der Economy Class nach wie vor bei Reisenden sehr beliebt. Auf den Flügen von und nach Mauritius bietet der A380 komfortable Kabinen und ausgezeichnete Dienstleistungen, wie die A380 Onboard Lounge und das Shower Spa. Gäste aller Klassen können weiterhin die regional inspirierte Küche und Nonstop-Unterhaltung mit ice, dem Inflight-Entertainment-System von Emirates, während des Fluges nutzen. (red)