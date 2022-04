Silversea Cruises: Taufe der Silver Dawn in Lissabon

Die Silver Dawn, das bereits zehnte Schiff der Flotte, wurde am 31. März 2022 in Lissabon offiziell getauft. Neben der Führungsriege der Royal Caribbean Group, Silversea Cruises und Fincantieri nahmen auch lokale Würdenträger und ausgewählte Gäste an der Feierlichkeit teil, um diesen Meilenstein zu feiern. Als drittes neues Schiff innerhalb von nur neun Monaten stehe die Silver Dawn sinnbildlich für die rasche Expansion von Silversea Cruises.

Mit dem Stapellauf der Silver Dawn feiert zudem Otium, das neue Wellness-Programm der Luxus-Kreuzfahrtreederei, sein Debüt und auch das Kulinarik-Programm S.A.L.T. wird auf der Silver Dawn in nächster Generation umgesetzt.

Taufe der Silver Dawn

Nach dem traditionellen Dudelsackspiel der Royal Caribbean Group, das die offizielle Taufzeremonie eröffnete, boten Performance-Darsteller auf der Bühne den Gästen eine Aufführung, die die Geschichte vom Stapellauf der Silver Moon im Jahr 2021 bis zum heutigen Tag des Stapellaufs der Silver Dawn erzählte. Sängerinnen und Sänger trugen die Nationalhymnen der USA, Italiens und Portugals vor, bevor ein Geistlicher das Schiff segnete und die Würdenträger Reden hielten.

Die neu ernannte Taufpatin der Silver Dawn, Nilou Motamed, eine einflussreiche Food- und Reiseredakteurin, Trendsetterin und TV-Persönlichkeit, durchtrennte anschließend das Band, woraufhin eine Champagnerflasche am Schiffsrumpf zerschellte und das Ende der Zeremonie ankündigte.

„Die Silver Dawn ist eine Weiterentwicklung unserer einzigartigen Auffassung von Luxus", so Roberto Martinoli, President & CEO von Silversea Cruises. "Neben S.A.L.T., unserem kulinarischen Programm, bereichert die Silver Dawn die Reisen der Gäste mit Otium, unserem neuen Wellness-Programm, das vom antiken römischen Lebensstil inspiriert ist. Mein Dank gilt Jason Liberty und allen Beteiligten der Royal Caribbean Group sowie dem Team von Silversea, Fincantieri und Kapitän Failla und seiner Crew − unserem wertvollsten Kapital. Außerdem begrüße ich mit Stolz Nilou Motamed als Patin der Silver Dawn.“

Das neue Wellness-Programm Otium

Die Silver Dawn ist das neueste Schiff der Muse-Klasse von Silversea. Der deutlichste Unterschied zwischen der Silver Dawn und ihren Schwesterschiffen, der Silver Muse und der Silver MoonSM, ist dabei das neue Otium-Wellnessprogramm das auf der Philosophie und den Traditionen des antiken römischen Lebensstils - in dem Otium eine Zeitspanne war, die ausschließlich der Muse gewidmet war - basiert. Otium beruht auf den Prinzipien Genuss, Vergnügen und Verwöhnung und wird auf der Silver Dawn zum Wellness-Programm das sich über das ganze Schiff erstreckt. Im Mittelpunkt des Programms steht dabei das fast 800m2 große Spa auf Deck sechs der Silver Dawn, das komplett neugestaltet, wurde, um Gästen eine einzigartige Wellnessreise zu ermöglichen.

Die Silver Dawn startet bereits am 1. April zu ihrer ersten Reise von Lissabon nach Barcelona. Bis November wird das Schiff im Mittelmeer unterwegs sein, bevor es dann über die Kanarischen Inseln den Atlantik überqueren wird, um die Karibik und Mittelamerika für Gäste zu erschließen.

Nähere Informationen zur Silver Dawn und ihren Routen HIER (red)