Singapur öffnet für vollständig Geimpfte

Notwendig ist laut den seit Freitag geltenden Regeln neben dem Impfnachweis die Vorlage eines negativen Corona-Tests. Singapur war seit zwei Jahren de facto für AusländerInnen gesperrt, nur aus ganz wenigen Ländern durften zuletzt wieder Menschen einreisen. Nun öffnet sich das Land für alle Geimpften.

Am internationalen Changi-Flughafen, der auch ein wichtiges Drehkreuz für den Luftverkehr in Asien ist, herrschte am Freitag Hochbetrieb. Die Grenzen im benachbarten Malaysia wurden am Freitag ebenfalls geöffnet. Tausende Menschen nutzten die Gelegenheit, um in das jeweils andere Land zu fahren. (APA/red)