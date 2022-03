FlixBus startet in Kanada

Die Deregulierung des Fernbusmarkts in Ontario im Jahr 2021 soll die Tür für neue Mobilitätsanbieter geöffnet haben. So bringt FlixBus mit dieser Expansion sein grünes Geschäftsmodell nun auch nach Kanada. Das Unternehmen ging 2018 in den USA an den Start, grenzüberschreitende US-Verbindungen sind für den Sommer 2022 geplant.

„In Ontario finden wir mit einigen der pulsierendsten Städte Nordamerikas einen idealen Fernbusmarkt vor und wir freuen uns sehr, hier mit dem Aufbau unseres grünen Netzes zu beginnen", so André Schwämmlein, Gründer und CEO von FlixBus.

Erster lokaler Partner für FlixBus: Gallexy Tours

Die neuen kanadischen Verbindungen werden in Zusammenarbeit mit dem lokalen Buspartner Gallexy Tours betrieben, dem ersten lokalen kanadischen Partner des Unternehmens. Dieser kann auf die Erfahrung von FlixBus in den Bereichen Preisgestaltung, Marketing und Vertrieb, Routenplanung, Qualitätsmanagement und kontinuierliche Produkterweiterung zurückgreifen. Die eingesetzten Busse entsprechen dem internationalen Standard von FlixBus, zu dem auch Dienstleistungen wie kostenloses Wi-Fi an Board gehören.

Tickets sind ab heute verfügbar. (red)