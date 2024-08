"dieFahrerei" startet mit neuem Katalog und Bus in die Herbstsaison

Passend zur Katalogpräsentation kann dieFahrerei auch gleich mit einem neuen Flottenzugang aufwarten. Dieser Tage wurde ein weiterer neuer Mercedes-Bus mit 49 Sitzplätzen eingeflottet, der Reisenden mit 4-Sterne Sitzabstand, Doppel-USB an jeder Sitzreihe sowie einer Bordküche mit Würstl-Kocher und Kaffeemaschine hohen Komfort bietet.

Highlights im Herbst & Winter

Der neue Herbst-/Winterkatalog deckt ein breites Angebot an Reisezielen ab und soll so gleich beim durchblättern die Reiseträume der KundInnen wecken. Italien ist immer im Trend, das spiegelt sich auch im Katalog wider, so können Reisende beispielsweise auf der 5- tägigen Tour „Perlen der Toskana“ die Herbstlandschaft erkunden und die jungen Weine der Saison probieren. Eine weitere besondere Reise ist auch die Tour „Schönheiten rund um Venedig“ - wo neben Venedig auch die kleine Schwester „Chioggia“ auf dem Programm steht. Darüber hinaus das Busunternehmen für den Herbst ein umfangreiches Reiseangebot nach Abano Terme zusammen gestellt. So stehen gleich 6 Termine von 4-tägiger bis 8-tägiger Reisedauer im Oktober & November auf dem Programm. Neben diesen und vielen weiteren Bustouren in ganz Europa sind auch die Muskreisen zum Herbst-Stadl in Porec sowie die Wanderreisen in Slowenien und Cinque Terre als auch die Radreise in Norddalmatien ein Tipp.

„dieFahrerei“ ist Partner im „bus dich weg! Netzwerk“ - das bedeutet, dass die Touren an keine Mindestteilnehmerzahl gebunden sind. Dies wird auch im Katalog mit „100% Durchführungsgarantie“ gekennzeichnet. Der neue Herbst-/Winterkatalog ist ab sofort bei „die fahrerei“ erhältlich und zusätzlich als Blätterkatalog online HIER verfügbar. (red)