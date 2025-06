Kneissl Touristik mit neuem Zwischenkatalog 2025/26

Der Nachschub an neuen Reisen und frischen Reiseterminen Mitte des Jahres sei eine von Reisebüros und KundInnen geschätzte Tradition, wie der Veranstalter mitteilt. Wie jedes Jahr gebe es auf den 200 Seiten neue Reisen, die auf unverwechselbare Weise eine Region, ein Land erfahrbar machen sollen. Seit Juni 2025 ist Kneissl Touristik zudem mit dem unabhängigen TourCert-Nachhaltigkeits-Siegel ausgezeichnet.

Neuigkeiten im Programm

Eine eigenständige Reise im Loire-Tal bereichert das umfangreiche Frankreich-Angebot. Mit einer neuen StudienReise wird die kulturell bedeutende Region Mittelgriechenland erkundet, die bisher 8-tägige Portugal-RundReise wird um einen Tag (mehr Zeit in Porto und 6-Brücken-Schifffahrt) verlängert.

Kneissl Touristik legt zudem eine StädteReise „Kairo“ auf. Die beliebte WüstenReise in Algerien bekommt einen Extrazweig, der zum Assekrem im Hoggar-Gebirge führt, wo immer noch Charles de Foucaulds Einsiedelei steht. Wieder möglich – allerdings unter neuen Vorzeichen - ist die beliebte Trias Ghana, Togo, Benin. Wieder möglich ist die ungewöhnliche Kombination „Ladakh im Winter mit Holifest“. Neu sind eine WanderReise im Oman, eine Kanada-Reise, die Osten und Westen verbindet, und ein individuelles Programm auf den Galápagos-Inseln sowie eine AustralienReise, die in den Westen und Süden führt, aber auch das Silvesterfeuerwerk in Sydney ermöglicht.

Klassiker in Europa

Rund um die neuen Reisen gibt es die bewährten Klassiker, die Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland und die Ränder Europas in vielfältiger Weise erkunden. Der Norden und Nordwesten Europas halten nicht nur Nordlichter bereit, auch Städte sind en vogue – London, Stockholm (mit Lucia-Fest) oder Tallinn kombiniert mit Helsinki. Küstenschifffahrten zum Nordkap mit Hurtigruten oder Havila im Herbst, Winter oder Frühling und eine HurtigrutenReise nach Spitzbergen bringen die Gäste ebenfalls in den Norden. Schon im Herbst könnten die Nordlichter entlang der Küste tanzen, sicher aber im Winter in Nordnorwegen und vielleicht zu Ostern in Südisland.

Fernreisen

Für LiebhaberInnen von Wildlife gibt es Reisen mit Safari im Südlichen Afrika, in Kenia, Tansania, Malawi-Sambia. Der Norden Afrikas beeindruckt mit Reisen in Marokko, Tunesien, Ägypten (klassisch oder mit Weißer Wüste). Orientfeeling zeigt sich bei unterschiedlichsten Reisen von Usbekistan bis Jordanien. Asien ist stark vertreten, drei unterschiedliche Reisen widmen sich dem Reisekosmos China; Japan und Indien sind Welten für sich, die man bei StudienErlebnisReisen erkunden kann. Reiseraritäten führen nach Laos und auf die Philippinen, auf die Cook Islands u. nach Papua-Neuguinea. Die Kneissl-Handschrift zeigt sich bei Reisen zu den Naturwundern in USA-West und in den Südstaaten wie auch bei Reisen in Mittel- und Südamerika.

Bestellungen sind per E-Mail an zentrale@kneissltouristik.at möglich. (red)