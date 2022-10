Sabtours: Verliebt in Halle

Als Wiederkehrendes Reiseziel und Partner verbindet sabtours seit 12 Jahren eine enge Kooperation mit Halle, weshalb der neuste Reisebus in der Flotte die Stadt bei seinen Reisen durch Europa repräsentieren wird. Der rote Vorhang lüftete sich bei der feierlichen Bus-Taufe in Halle auf dem Marktplatz, mit den markanten fünf Türmen und dem Händel-Denkmal, die nun auch die Seiten des Busses zieren. Mit einem guten Schuss Sekt wurde von Bürgermeister Geier die Taufe vollzogen und Probst Reinhard Henschel erteilte den Segen für zukünftige Reisen. Auch die anwesenden Reisegäste waren von Engagement der Stadt Halle, den historischen Sehenswürdigkeiten und der Reiseorganisation durch sabtours beeindruckt.

Ereignisreiche Reise

Diese Reise brachte den Gästen das köstliche „Halloren Menü“ und die interessanten Geschichten von einem Salzwirker der Halloren Bruderschaft im Thale zu Halle näher, führte vorbei an Residenz und Moritzburg, mit Stopp bei der berühmten Himmelscheibe von Nebra und den Besuch im Weingebiet Saale-Unstrut. Der Bürgermeister lobte den kulturellen und wirtschaftlichen Austausch in diesen Zeiten, die das Verständnis füreinander fördern. Nach fünf ereignisreichen Tagen verlässt die Reisegruppe die Stadt und am Heck des sabtours Busses prangt für die nächsten fünf Jahre ein großes Herz „Verliebt in Halle“.