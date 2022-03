Alberta SouthWest erhält "Green Destinations Story Award 2022"

Anerkennung für die Nachhaltigkeitsbemühungen der Destination Alberta SouthWest: Mit der Geschichte "Charging Ahead!", die die Initiative "Peaks to Prairies" darstellt, konnte sich die Region den dritten Platz in der Kategorie "Localising and Decarbonising the Supply Chain" bei der Preisverleihung der "Green Destinations Story Awards" sichern.

Die Initiative „Peaks to Prairies“: Alberta SouthWest ist der "Geburtsort" der Windenergie Kanadas - hier wurde 1993 der erste kommerzielle Windpark errichtet - das neueste Solarprojekt sei außerdem derzeit das größte des Landes. Die Initiative "Peaks to Prairies" beinhaltet die Planung, Finanzierung und Errichtung eines Netzes von 20 Ladestationen für Elektrofahrzeuge im südlichen Alberta und wurde zu einem vierjährigen Projekt, das sich auf 40 ländliche Gemeinden und drei Städte ausweitete.

Alberta SouthWest

In der südwestlichen Ecke der Provinz Alberta treffen die gewaltigen Berge der Rockies auf die endlose Weite der Prärie. Hier liegt eine der sechs UNESCO-Welterbestätten der Provinz - der Waterton Lakes National Park. Zusammen mit dem Glacier National Park in Montana bildet er den ersten International Peace Park der Welt.

Auch das Ökosystem "Crown of the Continent" nimmt in der Region Alberta SouthWest seinen Ausgang. Auf einer Fläche von 73.000m2 erstreckt es sich weiter über den Südosten von British Columbia und den Norden von Montana. Es bietet geschützten Lebensraum für zahlreiche bedrohte Arten und beherbergt mehr als 200 seltene oder gefährdete Spezien. Außerdem ist das Gebiet ein wichtiger Wanderkorridor für Grizzlybären, Vielfraße, Luchse, Wölfe, Dickhornschafe, Elche und andere große Säugetiere.

Mehr Informationen über die westkanadische Provinz Alberta & Alberta SouthWest unter: www.albertasouthwest.com (red)