Mein Schiff goes Great Britain

Ab/bis Bremerhaven geht es mit der Mein Schiff 3 von Mai bis September 2022 Richtung Großbritannien & Nordland mit Anläufen in England, Schottland sowie Nordirland. Aber auch Norwegen und Island stehen auf dem Fahrplan der Mein Schiff 3. Großbritannien-Fans und solche, die es werden wollen, kommen bereits vom 1. bis 11.05.2022 voll auf ihre Kosten: Hier startet die zehntägige Reise „Großbritannien mit Orkney Inseln“ mit Halt in Kirkwall (Orkney Inseln), Greenock (Schottland), Belfast (Nordirland), Liverpool (England) und Southampton (England).

Großbritannien entdecken

Für die Gäste der Mein Schiff 3 stehen in dieser Sommersaison spannende Hafenanläufe auf dem Programm. Dazu gehören die schottischen Orkney-Inseln, auf denen sie den prähistorischen Steinkreis „Ring of Brodgar“ bewundern und das Steinzeitdorf Skara Brae besuchen, oder aber in der berühmten Highland Park Distillery Whisky kosten können. Während die nordirische Stadt Belfast im Norden eine gelungene Melange aus Tradition und Moderne bietet, wandeln die Gäste in Liverpool auf den Spuren der „Beatles“. Southampton, im Süden von England, darf auf den royalen Reiserouten natürlich nicht fehlen. Von hier aus geht es nach London, einer der spektakulärsten Großstädte Europas und seiner berühmten Königsfamilie, dem futuristischen Bankenviertel und zahlreichen Sehenswürdigkeiten. „Wem mehr nach ruhigeren Plätzen zumute ist, der kann einen mystischen Ausflug unternehmen und sich den sagenumwobenen Steinkreisen von Stonehenge widmen“, erklärt Tine Oelmann, Director Destination Management & Operations von TUI Cruises.

Golfen auf traditionsreichen Plätzen

Als besonderes Highlight der Reisen mit unterschiedlichen Routen, die Kurs auf und um das Vereinigte Königreich nehmen, bietet die Mein Schiff 3 ihren Gästen dieses Jahr Aktiv-Ausflüge auf den schönsten und traditionsreichsten Golfplätzen der Welt an. Begleitet von einem Golfexperten geht es zu den schönsten Clubs im Mutterland des Golfsports. „Die große Vielfalt an Greens, von herausfordernden Links in wildromantischen Landschaften bis hin zu malerisch grünen Parkland Clubs, lassen das Herz jedes Golfspielers höherschlagen“, so Oelmann. „Dabei haben wir für jedes Handicap das passende Golf-Angebot – egal, ob im Flight mit dem Partner oder mit Gleichgesinnten.“ Hochwertiges Leih-Equipment steht für die Gäste ebenfalls bereit.

Preisbeispiele