Kampagnenstart für's BurgenRADland

Unterstützungsmaßnahmen, wie etwa die Corona-Kasko und das Burgenland Bonusticket sowie der Zuwachs an heimischen Gästen haben dem Bundesland letztes den nächtigungsstärksten Tourismus-Sommer der Geschichte eingebracht. Bereits bestens als Raddestination etabliert, will das Burgenland mit dem weiteren Ausbau seiner Radinfrastruktur künftig noch mehr Gäste anlocken.

2.500 km Radwege

Einer T-Mona Gästeumfrage zufolge nutzte in 2019 und 2020 jeder dritte Gast seinen Urlaub im Burgenland für eine Radtour, neben den Genussradfahrern finden auch sportliche Biker, Mountainbiker oder E-Biker ideale Voraussetzungen. Nun werden für die Rad-Offensive 35 Mio. EUR für die Optimierung der Radwege im ganzen Bundesland in die Hand genommen, begleitende Infrastruktur wie Gastronomie und Ruhezonen eingeschlossen. Im Süd- und Mittelburgenland werden mit dem Bahntrassenradweg und den Burgenland-Trails zwei neue Projekte realisiert, die 2022 bereits eröffnen sollen. Auf 33 km verbindet der Bahntrassenradweg entlang einer aufgelassenen Bahnstrecke das Südburgenland, von Oberschützen geht es nach Bad Tatzmannsdorf oder von Oberwart zum Naturpark Geschriebenstein nach Rechnitz. Auf Familien zugeschnitten, sollen zahlreiche Attraktionen zu Themen Wein, Archäologie oder Landwirtschaft sowie Aussichtsplattformen entlang des Radwegs allen Zielgruppen entsprechen. Am Geschriebenstein wiederum soll mit den Burgenland-Trails ein Natur-Mountainbike-Paradies auf 40 km entstehen. Mit einer entsprechenden Kampagne für den Frühling und den Sommer ruft das Burgenland zum „Anradeln“ am 12. März auf. (red)