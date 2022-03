Valamar verzeichnet deutliche Geschäftserholung

Laut Jahresbericht kann Valamar Riviera 84 % des Vorkrisenniveaus als Betriebsgewinn 2021 zu Buche schreiben. Die Betriebseinnahmen belaufen sich auf 211,5 Mio. EUR, vor allem im dritten Quartal normalisierte sich das Geschäft in fast allen Destinationen der nördlichen Adria in den Camping Resorts und im Premium-Hotel-Segment. Ausnahmen bilden die Region Dubrovnik sowie das Angebot an 2-Sterne- und 3-Sterne-Häusern, die keine signifikante Erholung erzielen konnten.

Grüner Tourismus und Digitalisierung als Zukunftsanlagen

Für das kommende Jahr plant das Tourismusunternehmen mit österreichischen Eigentümern nicht nur, alle Hotels und Camping-Resorts in Kroatien zu eröffnen, sondern investiert auch weiterhin in neue Projekte, darunter auch mehrere Initiativen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Alleine 15 Mio. EUR werden in Gehaltserhöhungen und Vergütungsprogramme für 7.000 Mitarbeiter in Kroatien gesteckt. Nachdem 2021 eine neue Akquisitions- und Portfolioentwicklungsphase eingeleitet wurde, in der Valamar auch sein zweites Hotel in Obertauern erwarb, wurde Ende des Jahres ein neuer Investitionszyklus in Höhe von rund 70 Mio. EUR für das gesamte Portfolio gestartet. Ziel ist, die Qualität des Angebots weiter zu verbessern und Nachhaltigkeits- und Digitalisierungsprojekte voranzutreiben: Das Hotel Dalmacija by Valamar in Makarska soll im Mai eröffnen. Gebaut wird außerdem auf Hochtouren am ersten Eco-Hotel für Familien, dem Valamar Amicor Green Resort auf der Insel Hvar. Auch in Österreich ist der Erwerb von weiteren Hotels in Skidestinationen geplant. Ausgleichen können die positiven Geschäftsergebnisse des Vorjahres die erheblichen, pandemiebedingten Verluste dennoch nicht.

„Die Unsicherheit, auch bedingt durch den Krieg in der Ukraine, wird bleiben und das Tourismusgeschäft sowie die gesamte Wirtschaft auch in naher Zukunft beeinträchtigen. Dennoch erwarten wir eine Normalisierung des Geschäfts in den kommenden Jahren 2022 und 2023. Kroatien hat die Möglichkeit, seine Position als sicheres Reiseziel im Mittelmeerraum weiter zu stärken, insbesondere wenn der Beitritt zum Schengen-Raum in diesem Jahr erfolgreich umgesetzt wird“, so Gustav Wurmböck, Vorsitzender des Aufsichtsrates von Valamar Riviera.

Mitarbeiter als Schlüssel zum Erfolg

Valamar Riviera gilt als Top-Arbeitgeber in Kroatien. Als erstes Unternehmen leitet es nun den Prozess zur Harmonisierung der Gehälter in Bezug auf die Umstellung auf den Euro ein, um das Einkommensniveau an führende, europäische Reiseziele anzunähern. Durchschnittlich 14 % mehr sollen touristische Fachkräfte in den Valamar Hotels und Resorts in der kommenden Saison verdienen. Zusätzlich wird die „Valamar-Garantie“ für das Mindesteinkommen in einzelnen Berufsgruppen angehoben und Programme zur Belohnung hervorragender Leistungen im Unternehmen fortgeführt. Im Rahmen des Programms „13. Und 14. Gehalt“ wurden letztes Jahr zusätzlich bis zu 1.500 EUR netto an Mitarbeiter ausgezahlt. Darüber hinaus baut Valamar Riviera sein Angebot an Mitarbeiter-Programmen wie das „Flexi-Job“-Programm und die Initiative „Erlebe die Destination“ aus. (red)