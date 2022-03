Hideaway Beach Resort & Spa: Neue Signature Collection

Das luxuriöse Hideaway Beach Resort & Spa liegt im Norden der Malediven auf der halbmondförmigen Insel Dhonakulhi. Mit Aussicht auf den Indischen Ozean besteht die „Signature Collection by Hideaway“ auf 33 Hektar aus neun luxuriösen Villen, die Reisenden ein einzigartiges Gefühl von Exklusivität und Komfort bieten.

Neudefinition von Luxus

Alle Villen wurden mit Einflüssen aus dem Nahen Osten designt und mit einem besonderen architektonischen Stil versehen, der vom Leben in einer 5-Sterne-Villa in Kombination mit "Barfuß-Luxus" inspiriert ist. Gäste können zwischen drei Kategorien wählen:

Signature Beach Residence mit Sunrise Pool (Villa mit einem Schlafzimmer): Diese Strandresidenz bietet eine opulente nahöstliche Einrichtung und Ausstattung und ist ein Musterbeispiel für Privatsphäre und Abgeschiedenheit. Auf 350 Quadratmetern können sich Gäste in den stilvollen, geräumigen Innenräumen verwöhnen lassen, die mit einer übergroßen, frei stehenden Marmorbadewanne und einer handgefertigten privaten Holzterrasse ausgestattet sind. Diese führt zu einem privaten Swimmingpool, sowie zu den weißen Sandstränden am North Point.

Pures VIP-Feeling

Die liebevoll gestalteten Villen werden durch das Restaurant, Bar & Lounge-Angebot "The Oasis" ergänzt. Hier sind die Gäste eingeladen, im Freien zu speisen und exquisite internationale kulinarische Gerichte zu genießen, die von weltberühmten Köchen zubereitet und serviert werden. Dazu werden ausgewählte Weine und seltene Champagner aus der Signature Collection gereicht. Der Aufenthalt ist zudem noch mit einer Reihe von Privilegien verbunden, wie z. B. dem privaten Check-in-Service in der Villa, der Betreuung aller Signature-Gäste durch erfahrene private Butler während ihres Aufenthalts, dem Concierge-Service für Ausflüge durch Mr. Moodhu, dem exklusiven Zugang zu The Oasis und vielem mehr. Gäste der Signature Collection können auch die Einrichtungen und Angebote des Hideaway Beach Resort & Spa nutzen. (red)