Visit Victoria veranstaltet zwei digitale Trainings

Für Travel Agents und Reisebüros bedeutet das: Höchste Zeit, das eigene Knowhow rund um Australien im Allgemeinen und um Melbourne und Victoria im Speziellen gründlich aufzufrischen. Visit Victoria hilft dabei und veranstaltet am 2. sowie am 9. März zwei virtuelle Trainingssessions in englischer Sprache, die auf unterhaltsame und aufschlussreiche Weise alle notwendigen Informationen vermitteln. Die Events richten sich an alle interessierten Travel Agents im DACH-Raum.

Termine / Beginn:

2. und 9. März / 09:00 Uhr (Dauer eine Stunde)

Anmeldung: https://r3.dotdigital-pages.com/p/5FGJ-4PI/visit-victoria-interactive-training-events-and-product-news (red)