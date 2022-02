NCL Cruise Talk Tournee: Alaska mit Port of Seattle

Jeder Stopp der Cruise Talk Tournee wird Zeit zum Netzwerken bieten – von einem exzellenten Menü begleitet – und präsentiert was NCL Kreuzfahrten in Alaska so besonders macht. Expedienten können sich zahlreiche Tipps freuen, wie sie Ihren Kunden die Abenteuerreise ihres Lebens verkaufen können.

Außergewöhnliche Routen

Gemeinsam mit dem Partner Port of Seattle stellt NCL Expedienten seine Flotte in der Region, beliebte Kreuzfahrten sowie die Destinationen Seattle und Washington State als Vor- oder Nachprogramm vor. Alaska als perfektes Reiseziel für Abenteurer und Entdecker bietet Reisenden unendliche Möglichkeiten die unberührte Natur und faszinierende Tierwelt zu erleben. Im kommenden Sommer wird NCL mit der jüngsten Flotte, die je in Alaska unterwegs war und aus insgesamt fünf Schiffen besteht, die Region ansteuern. Reiserouten von fünf bis 16 Tagen laden dazu ein die einzigartige Schönheit und Wildnis Alaskas zu erkunden. Gäste haben die Wahl zwischen kleineren Schiffen wie der Norwegian Jewel, der Norwegian Sun oder der 2020 vollständig renovierten Norwegian Spirit, die ein gehobenes und intimeres Erlebnis an Bord bieten, oder den neuesten Schiffen der Reederei, darunter die Norwegian Encore und die Norwegian Bliss, die mit ihren großzügigen Aussichtslounges und The Waterfront den Blick der Gäste auf die Natur außerhalb des Schiffs ziehen. Alle Reiserouten bieten die Möglichkeit, die beeindruckenden Gletscher der Region zu sehen, vom Hubbard Glacier über den Endicott Arm und den Dawes Glacier bis hin zum Glacier Bay National Park.

Datum: 29. März 2022

Zeit: 18.30 Uhr

Anmeldung zur Roadshow HIER, der Anmeldeschluss ist der 28. Februar 2022. (red)