Ameropa: Neuer "UrlaubsTräume"-Magalog

Auf 60 Seiten bietet der Veranstalter eine bunte Mischung aus Erlebnisreisen, von Entspannung und Ruhe in der sanften Bewegung bis hin zu sportlich-trendigen Urlaubsoptionen. Das Motto des Katalogs lautet dabei "Warum in die Ferne schweifen?" und präsentiert daher Ziele für Groß und Klein zwischen Nordsee und Bodensee.



Urlaub am & im Wasser

Ein weiterer Schwerpunkt des Magalogs der sich wie ein Fluss durchs Gebirge zieht: Uraub am und im Wasser. Kunden die auf der Suche nach aktiver Entspannung sind, freut sich über einen Aufenthalt im Wellnesstempel mit Aerial Yoga und Wattwanderung. Action pur heißt es dagegen beim Paddeln im Kajak, beim Rafting im Schlauchboot oder beim Canyoning durch spektakuläre Schluchten.

Eine weitere Besonderheit des Magalogs ist, dass er sich auf die Angebote in den jeweiligen Unterkünften konzentriert. So lässt sich der Urlaub auch ohne lange Ausflüge sportlich verbringen. Tauchen, Schwimmen, Wasserparks, Surfen und weitere Aktivitäten im, am und auf dem Wasser bieten garantiert Abwechslung. Wer danach das Trockene sucht, nutzt die vielen Aktivitäten der Unterkünfte wie Boulderwände, Bogenschießen oder Qi Gong. Geballtes und kurzweiliges Abenteuer bietet auch ein Ausflug in einen Freizeitpark. Ganz gleich ob rasante Achterbahnfahrt oder tolle Show, hier kommen große und kleine Gäste auf ihre Kosten.

Ein Tipp: In vielen Destinationen gibt es eine kostenlose Gästekarte. Reisende haben damit Zugriff auf Services wie geführte Wander- und Radtouren sowie auf Freifahrten mit Bergbahnen und den öffentlichen Verkehrsmitteln in der jeweiligen Region. Die Karten enthalten häufig auch Eintritte zu Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen – ein genauer Blick lohnt sich hier also.

Online Magalog & Webinar

Magaloge & Buchung:

Der neue Magalog "UrlaubsTräume – Aktivreisen" ist ab sofort HIER online verfügbar und wird an alle Reisebüro-Partner mit aktiver Ameropa-Agenturnummer versendet. Mit Erscheinen der zweiten Ausgabe behält die erste Ausgabe "UrlaubsTräume – Genuss- und Wellnessreisen" weiterhin seine Gültigkeit. Die Angebote aus beiden Magalogen sind jeweils bis einschließlich Oktober 2022 gültig und zusammen mit vielen weiteren Hotelangeboten in allen gängigen Preisvergleichssystemen gelistet bzw. im CRS buchbar.

Einladung zum Webinar:

Einen spannenden Einblick in den neuen Magalog mit seinem Aktivreisen-Angebot bietet der Erlebnisreisenspezialist in einem interaktiven Webinar mit Talkrunde am Mittwoch, 23. Februar 2022, von 9 bis 10 Uhr.

Anmeldung: Agents können sich hier registrieren. (red)