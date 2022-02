Hurtigruten: Auf Expedition von Pol zu Pol

Hurtigruten Expeditions hat für moderne Abenteurer 2023 drei Expeditions-Seereisen zusammengestellt: Die Expeditionsreisen von Pol zu Pol kombinieren eindrucksvolle Reiseziele wie Alaska, Island, Grönland, die Nordwestpassage, Südamerika und die Antarktis. Die Routen führen die Schiffe über den Polarkreis, durch den Panamakanal und die Drake-Passage.

Zwei der Pol zu Pol-Reisen werden von den beiden Hybrid-Expeditionsschiffen MS Roald Amundsen und MS Fridtjof Nansen angebote. Die dritte Expedition wird mit dem Expeditionsschiff MS Fram durchgeführt, das bis dahin vollständig modernisiert sein wird. Alle drei Pol zu Pol-Abenteuer starten im August 2023:

94 Tage: Von Vancouver über Alaska in die Antarktis

Die ausgedehnte 11-Länder-Route an Bord von MS Roald Amundsen beginnt am 3. August 2023 in Vancouver und endet nach 94 Tagen in Ushuaia, Argentinien. Von Kanada aus führt die Expedition entlang der Küste Alaskas nach Norden und überquert den Polarkreis, bevor es durch die sagenumwobene Nordwest-Passage nach Baffin Island und Grönland geht. Vom hohen Norden aus wendet sich die Roald Amundsen dann Richtung Süden, um entlang der Ostküste der Vereinigten Staaten und den warmen und farbenfrohen Ländern Mittelamerikas zu reisen. Als nächstes passiert das Hybrid-Expeditionsschiff den Panamakanal und erreicht Südamerika. Dort können Gäste in die Kultur und Natur eintauchen, sie erleben die antiken Stätten Ecuadors und Perus und die himmlische Pracht der chilenischen Fjorde und Patagoniens - und schließlich die unberührte Schönheit der Antarktis.

In 93 Tagen von Island ins ewige Eis

Am 13. August startet die Reise mit dem Hybrid-Expeditionsschiff Fridtjof Nansen in Reykjavik und führt in 93 Tagen nach Ushuaia, Argentinien. Nachdem das Schiff die Dänemarkstraße und Grönland hinter sich gelassen hat, durchquert MS Fridtjof Nansen die legendäre Nordwestpassage. Auf der Reise in die kanadische Arktis und nach Alaska besucht das Schiff Orte, die mit der frühen Entdeckungsgeschichte verbunden sind; die Gäste können Inuit-Gemeinden besuchen und die arktische Tierwelt beobachten. Von Alaska aus wendet sich das umweltfreundliche Expeditionsschiff nach Süden und fährt südwärts entlang der Westküste der Vereinigten Staaten, um die Nationalparks der Pazifikküste zu erkunden, bevor es die warmen Gewässer und lebendigen Kulturen Mexikos und Mittelamerikas erreicht. In Südamerika erleben die Gäste die einzigartige Natur und Kultur sowie die antiken Stätten in Ecuador, Peru und Chile. Die Reise endet mit der Erkundung des weißen Kontinents, der Antarktis.

66 Tage mit MS Fram

Das Expeditionsschiff MS Fram bietet Ende August 2023 eine Expedition von Kanadas Nordwest-Passage bis zum chilenischen Punta Arenas. Die Expedition kombiniert mehrere beliebte Routen zu einer Reise mit Fokus auf Wissenschaft, Bildung und Nachhaltigkeit. Die Reise beginnt in Montréal, bevor die Gäste in der Cambridge Bay, tief in der Nordwestpassage, an Bord von MS Fram gehen. Nach der Fahrt durch die Nordwest-Passage in Richtung Osten zu den Küsten Grönlands, Neufundlands und Labradors wendet sich MS Fram Richtung Süden und durchquert den Atlantik, um dann durch den Panamakanal in den Pazifik zu gelangen. Nach einem Besuch bei einem indigenen Stamm in der wenig besuchten Region Darien und der Erkundung der abgelegenen Isla de la Plata geht die Expedition weiter entlang der Pazifikküste Südamerikas - mit Stopps in Kolumbien, Ecuador, Peru, Chile und Patagonien - und endet schließlich in der unberührten Antarktis.

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten

Zusätzlich zu den drei Pol zu Pol-Reisen bietet Hurtigruten Expeditions mit der neuen Serie der Großen Expeditions-Seereisen eine große Auswahl an einmonatigen Reisen, die mehrere der bekanntesten Routen kombinieren. Die Gäste können ihre Abenteuer verlängern, indem sie ihre Seereise mit Vor- und Nachprogrammen ergänzen, darunter Besuche einzigartiger Ziele wie den Osterinseln oder Machu Picchu.

Größere Expeditionsteams

Wie bei allen Reisen mit Hurtigruten Expeditions ist auch auf den Pol zu Pol-Reisen ein großes Team von Experten mit an Bord, die für jede Reise speziell ausgewählt werden. Hurtigruten Expeditions ist dafür bekannt, seinen Fokus auf nachhaltigere Reisen zu legen. Das Unternehmen bietet außerdem auf allen Schiffen Science Center - gepaart mit einem weltweit führenden Wissenschaftsprogramm, das Forscher auf den Expeditions-Seereisen willkommen heißt sowie eine breite Palette an Bürgerwissenschaftsprojekten, in die sich die Gäste aktiv einbringen können. (red)