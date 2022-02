MSC Cruises stellt das Winterprogramm 2022/2023 vor

MSC Cruises wird in der kommenden Wintersaison zwei neue und innovative Schiffe in Dienst stellen. Eines davon ist die MSC World Europa, das erste mit LNG-betriebene Schiff des Unternehmens und zugleich die erste Auslieferung einer brandneuen Schiffsklasse, die das Kreuzfahrterlebnis für die Gäste auf ein neues Level hebt.

Die MSC World Europa wird während der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 in Doha positioniert. Im Anschluss daran wird sie Kreuzfahrten ab Dubai, Abu Dhabi, Sir Bani Yas (Vereinigte Arabische Emirate), Doha (Katar) und Dammam (Saudi-Arabien) anbieten, beginnend mit einer Mini-Kreuzfahrt am 20. Dezember, bevor das Schiff seine regulären 7-Nächte-Kreuzfahrten aufnimmt. Die MSC Seascape wird das zweite neue Schiff sein, das im kommenden Winter in Dienst gestellt wird. Das zweite innovative Schiff der Seaside-EVO-Klasse wird ab dem 11. Dezember zwei verschiedene 7-Nächte-Routen ab Port Miami (USA) anbieten. Damit wird das bereits starke Angebot von MSC Cruises in der Karibik weiter ausgebaut.

Manuela Gollner, Geschäftsführerin MSC Kreuzfahrten Österreich: „Das neue Winterprogramm bietet tolle Routenhighlights, etwa die neue 7-Nächte-Kreuzfahrt der MSC Preziosa ab Hamburg. Die Kreuzfahrt hat den Charakter einer Städtereise: Unsere Gäste können durch die langen Stopps in den Häfen die berühmtesten Attraktionen und Museen in der Nebensaison kennen lernen. Zudem stellen wir wieder zwei Neubauten in Dienst, davon das erste LNG-betriebene Kreuzfahrtschiff unserer Flotte, die MSC World Europa. Dies ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, bis zum Jahr 2050 die Treibhausgasemissionen unserer Kreuzfahrtschiffe auf null zu reduzieren. Auch auf die MSC Seashore freue ich mich. Das Schiff hat unter anderem eine Vielzahl an Außenbereichen, einen großen MSC Yacht Club und definiert das Meererlebnis neu.“

Nordeuropa

Die MSC Preziosa bietet die neue 7-Nächte-Winterroute an, die in der aktuellen Saison eingeführt wurde und fünf der beliebtesten europäischen Städte ansteuert: Hamburg, Zeebrugge für Brügge und Brüssel in Belgien, Rotterdam, Le Havre für Paris und Southampton für London.

Golfregion und Rotes Meer

Die MSC World Europa bietet 7-Nächte-Abfahrten ab Dubai mit Stopps in Abu Dhabi der wunderschönen Insel Sir Bani Yas (Vereinigte Arabische Emirate) sowie Dammam/Al Ahsa Oasis in Saudi-Arabien.

Ebenfalls ab Dubai wird die MSC Opera in See Stechen und Abu Dhabi und Sir Bani Yas sowie Muscat und Khasab (Oman) anlaufen.

Die MSC Splendida wird ihren Heimathafen in Dschidda in Saudi-Arabien haben und von dort aus Yanbu und Al-Wadschh für die Weltkulturerbestätte Al-'Ula (ebenfalls Saudi-Arabien) sowie Akaba für Petra in Jordanien und Safaga für Luxor in Ägypten anlaufen.

Karibik

wird ihren Heimathafen in Dschidda in Saudi-Arabien haben und von dort aus Yanbu und Al-Wadschh für die Weltkulturerbestätte Al-'Ula (ebenfalls Saudi-Arabien) sowie Akaba für Petra in Jordanien und Safaga für Luxor in Ägypten anlaufen. Karibik

Die MSC Seascape wird ihre erste Saison am 11. Dezember 2022 ab PortMiami (USA) beginnen. Sie wird 7-Nächte-Kreuzfahrten in der östlichen Karibik mit Stopps am Ocean Cay MSC Marine Reserve und in Nassau auf den Bahamas, San Juan in Puerto Rico und Puerto Plata in der Dominikanischen Republik sowie in der westlichen Karibik mit Anläufen auf dem Ocean Cay MSC Marine Reserve, Cozumel in Mexiko, George Town auf den Cayman-Inseln und Ocho Rios auf Jamaika anbieten.

Die MSC Meraviglia fährt ab dem neuen Heimathafen von MSC Cruises in Port Canaveral/Orlando (USA), ihr Programm umfasst Kreuzfahrten zwischen drei und sieben Nächten in der Karibik mit Zielen wie Nassau und Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamas), Costa Maya und Cozumel (Mexiko) und Belize City (Belize).

fährt ab dem neuen Heimathafen von MSC Cruises in Port Canaveral/Orlando (USA), ihr Programm umfasst Kreuzfahrten zwischen drei und sieben Nächten in der Karibik mit Zielen wie Nassau und Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamas), Costa Maya und Cozumel (Mexiko) und Belize City (Belize). Die MSC Divina wird ihren Heimathafen in Port Miami (USA) haben und bei jeder Reise das Ocean Cay MSC Marine Reserve anlaufen. Das Schiff bietet eine Reihe von aufregenden Reiserouten mit drei bis zehn Nächten, mit Besuchen in Belize City (Belize), Isla de Roatan (Honduras), Costa Maya (Mexiko), Ocho Rios (Jamaika), Cartagena (Kolumbien), Colon (Panama), Puerto Limon (Costa Rica).

Die MSC Seaside wird ab Fort-de-France (Martinique) starten und auf zwei unterschiedlichen 7-Nächte-Kreuzfahrten, die zu einer 14-Nächte-Kreuzfahrt kombiniert werden können, Ziele wie Pointe-a-Pitre (Guadeloupe), Castries (St. Lucia), Bridgetown (Barbados), Saint George (Grenada), Kingstown (St. Vincent und die Grenadinen) besuchen.

Mittelmeer

Mittelmeer

Das Programm der MSC Grandiosa umfasst 7-Nächte-Kreuzfahrten ab Genua, Civitavecchia und Palermo (Italien), Valetta (Malta), Barcelona (Spanien) und Marseille (Frankreich).

Die MSC Virtuosa wird ab Genua, La Spezia/Florenz und Neapel (Italien), Palma de Mallorca und Barcelona (Spanien) sowie Marseille (Frankreich) in See stechen.

wird ab Genua, La Spezia/Florenz und Neapel (Italien), Palma de Mallorca und Barcelona (Spanien) sowie Marseille (Frankreich) in See stechen. Längere Kreuzfahrten von elf Nächten unternimmt die MSC Lirica ab Genua, Civitavecchia, Messina (Italien), Lindos/Rhodos (Griechenland), Limassol (Zypern), Haifa (Israel) und Heraklion/Kreta (Griechenland). Die 10-Nächte-Kreuzfahrten ab Genua steuern dann Marseille (Frankreich), Barcelona (Spanien), Tanger und Casablanca/Marrakesch (Marokko), Ceuta, Malaga und Alicante/Costa Blanca (Spanien) an.

Südamerika

Die fünf Schiffe MSC Seashore, MSC Seaview, MSC Fantasia, MSC Armonia und MSC Musica werden dieser Region Kreuzfahrten zwischen drei und acht Nächten anbieten und mit Zielen in Brasilien, Argentinien und Uruguay spannende Orte im Herzen der südamerikanischen Region besuchen.

Südafrika

Zwei Schiffe werden in Südafrika eingesetzt: Die MSC Sinfonia und die MSC Orchestra. Ein Kreuzfahrturlaub in dieser Region bietet die perfekte Kombination aus Traumstränden und beeindruckenden Landschaften.

Die MSC World Cruises 2022/2023

Die MSC Magnifica und die MSC Poesia werden beide eine MSC World Cruise 2023 durchführen. Die zwei Schiffe werden erstmals über 5.000 Gäste auf eine Weltreise mitnehmen und am 4. bzw. 5. Januar von Civitavecchia und Genua, einen Tag später von Marseille und am 7. Januar von Barcelona aus starten. Diese Kreuzfahrten stellen die einmalige Möglichkeit dar, einmal rund um die Welt zu reisen, ohne dabei den Koffer ständig neu packen zu müssen. Nachdem die beiden Schiffe das Mittelmeer durchquert haben, werden sie im Atlantik auf unterschiedlichen Routen weiterreisen. Die MSC Poesia ist bereits ausverkauft, für die Reise mit der MSC Magnifica sind noch einige wenige Kabinen verfügbar.

Die meisten Abfahrten des Winterprogramms 2022/2023 können ab sofort gebucht werden. Die Kreuzfahrten mit der MSC Preziosa, der MSC Splendida und der MSC Bellissima folgen in Kürze. (red)