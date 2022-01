Korean Air: Digitalisierung von Reiseformularen

Die bei der Reservierung erfassten Daten wie E-Mail-Adresse, Kontaktinformationen und Vielfliegernummer werden dabei automatisch in die elektronischen Dokumente übernommen, was den Prozess noch einfacher macht.

Erfolggekrönter Kundenservice

Die Kundendaten werden auf einem sicheren Server verwaltet und sind in Echtzeit über spezielle Terminals in den Korean-Air-Niederlassungen in Korea und weltweit zugänglich. Die schnelle Informationsverarbeitung verkürzt natürlich auch die Wartezeit. Korean Air arbeitet stetig an der Optimierung des Kundenservices. Die Fluggesellschaft wurde nicht nur mit dem Titel „Air Transport World's 2021 Airline of the Year“ ausgezeichnet, sondern zudem von SkyTrax mit einem 5-Sterne COVID-19 Sicherheitsrating und von der Airline Passenger Experience Association (APEX) mit einem 5-Sterne Global Airline Rating bewertet. Im Dezember 2020 erhielt die Airline außerdem als erste koreanische Fluggesellschaft die Zertifizierung für kundenorientiertes Management (CCM) durch die koreanische Fair Trade Commission. (red)