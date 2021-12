APEX: KLM erhält neuen World Class Award

Die internationale Luftfahrtorganisation APEX hat einen neuen Award ins Leben gerufen der die Leistungen der Airlines in den Bereichen Sicherheit, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit prüft und auszeichnet. In diesem Jahr wurde der World Class Award erstmals an sieben Fluggesellschaften verliehen: KLM, Singapore Airlines, Japan Airlines, Emirates, Saudia, Qatar Airways und Turkish Airlines.

Corona: Fokus auf Gesundheit und Sicherheit

Die letzten 20 Monate haben neue Werte in den Vordergrund gerückt, die den Kunden explizit wichtig sind. Der Fokus auf Gesundheit und Sicherheit im gesamten Kundenerlebnis hat stark zugenommen, ebenso wie die Bedeutung von verantwortungsvollem und nachhaltigem Reisen. Mit dem World Class Award misst und bewertet APEX (the Airline Passenger Experience Association) Fluggesellschaften anhand von neuen Benchmarks für Kundenerlebnisse durch umfangreichere und intensivere Datenprüfungen. Neben Sicherheit, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit werden auch hohe Ansprüche an Service, Komfort, Verpflegung und Leistung gestellt.

Auszeichnung für KLM

“Wir fühlen uns geehrt und sind stolz, diesen World Class Award zu erhalten. Wir haben in den letzten zwei Jahren alles daran gesetzt, unsere Passagiere so sicher, nachhaltig und komfortabel wie möglich zu befördern. Dass unsere Passagiere dies so sehr schätzen, macht diese Auszeichnung zu etwas ganz Besonderem", so Boet Kreiken, Executive Vice President Customer Experience KLM.

"Diese Auszeichnung ist vor allem ein großes Kompliment an all unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in dieser schwierigen Zeit mit großem Engagement und Leidenschaft weitergearbeitet haben. Diese Anerkennung ermutigt auch die Mitarbeiter von KLM auf der ganzen Welt, die gute Arbeit für eine nachhaltige Verbesserung fortzusetzen." (red)