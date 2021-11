Lufthansa: Erster operativer Quartalsgewinn

In den ersten neun Monaten des Jahres erzielte die Lufthansa, die angesichts des in der Corona-Pandemie dramatisch eingebrochenen Luftverkehrs mit staatlichen Milliardenhilfen gestützt werden musste, ein Konzernergebnis von minus 1,9 Mrd. EUR, in 2020 waren es sogar minus 5,6 Mrd. EUR.

Nachfrage im Sommer rettet Ergebnisse

Von Juli bis September verzeichneten die Airlines der Gruppe 19,6 Mio. Fluggäste, wie der Konzern am Mittwoch in Frankfurt am Main mitteilte. Das entspricht 46% des Vorkrisenniveaus des dritten Quartals 2019. Das operative Ergebnis stieg damit nach Unternehmensangaben auf 17 Mio. EUR. Im Vorjahresquartal hatte der Konzern hier ein herbes Minus von fast 1,3 Mrd. EUR verbucht. Der Umsatz der Gruppe im dritten Quartal verdoppelte sich im Vorjahresvergleich nahezu und legte um 96% auf 5,2 Mrd. EUR zu.

Gewinn auch bei Austrian

Der Umsatz von Austrian Airlines im dritten Quartal 2021 lag mit 304 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahreswert mit einem Plus von 227% (Q3 2020: 93 Mio. EUR). Das bereinigte Quartalsergebnis (Adjusted EBIT) zeigt sich mit +2 Mio. EUR zum ersten Mal seit Ausbruch der Krise positiv, im Vergleich zum deutlichen Minus von 106 Mio. EUR in 2020. Das Hochfahren des Angebots im Sommer und Herbst brachte einen Anstieg von +51% bei den Gesamtaufwendungen im dritten Quartal verglichen zum Vorjahresquartal (Q3 2021: 314 Mio. EUR, Q3 2020: 208 Mio. EUR). Sowohl Umsatz als auch Aufwendungen lagen bei etwa der Hälfte des Vorkrisenniveaus (Q3 2019: Umsatz: 639 Mio. EUR, Gesamtaufwendungen: 597 Mio. EUR). Im dritten Quartal des Jahres beförderte Austrian Airlines 2,3 Mio. Passagiere, somit ein Plus von 206,5% zum Vorjahr (2020: 760 Tsd.).

Ausblick Wintermonate und Jahr 2022

Der AUA-Winterflugplan 2021/22 bringt attraktive Fernreiseziele, wie Cancún, die Malediven oder Mauritius, zurück ins Austrian Streckennetz. Aufgrund der hohen Nachfrage während der Weihnachtsfeiertage stockt der österreichische Home-Carrier bei diesen Destinationen die Kapazitäten auf und bedient die Strecken mit erhöhter Frequenz. Trotz anhaltender Pandemie tragen gelockerte Einreisebestimmungen, wie etwa die Öffnung Kanadas, der USA oder Thailands für vollgeimpfte Reisende, zum Neustart bisher eingeschränkter Destinationen bei. Der erfolgreiche Kurs im touristischen Segment wird im Sommer 2022 fortgesetzt und das Angebot weiter aufgestockt. (apa/red)