NCL präsentiert finale "EMBARK- The Series"-Folge

Die internationale Reederei Norwegian Cruise Line (NCL) zeigt die finale Episode der Doku-Serie "EMBARK – the Series". Die Episode ist ab heute, Freitag, 1. Oktober unter www.ncl.com/embark verfügbar und bildet den Abschluss der fünfteiligen Doku-Serie, die das große Kreuzfahrt-Comeback des Unternehmens begleitet.

Zurück zum Ursprung

Die letzte Episode beschäftigt sich mit der Wiederaufnahme des Kreuzfahrtbetriebs der Reederei in den USA. In der Episode „Adventures Awaits“ erfahren die Zuschauer mehr über die erste Kreuzfahrt der Norwegian Encore an der Westküste der USA nach Alaska.

In Seattle, einem der bedeutendsten Häfen der Westküste von welchem NCL vor 21 Jahren als erste Reederei zu Kreuzfahrten nach Alaska in See stach, heißt die Crew zum ersten Mal seit 17 Monaten Gäste wieder an Bord willkommen. Von gehobenen kulinarischen Angeboten bis hin zu preisgekröntem Entertainment-Programm erhalten die Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen und erfahren, wie NCL ihrem Anspruch nachkommt, den Gästen einen sicheren und unvergesslichen Urlaub zu bieten.

"Adventure Awaits" ist ab heute unter www.ncl.com/embark verfügbar. Auch die vorherigen Episoden von "EMBARK - The Series" sowie weitere Inhalte von „EMBARK with NCL“, in denen Mitarbeiter und Partner der Reederei einen persönlichen Einblick in ihre individuellen Geschichten mit NCL gewähren, sind dort zu finden. (red)