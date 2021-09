Plantours: Neustart mit MS Hamburg

Zwischenzeitlich wurde das maximal 400 Gäste fassende Schiff umfangreich auf der Blohm & Voss-Werft in Hamburg modernisiert. Neben elektrisch absenkbaren Kabinenfenstern strahlen die öffentlichen Bereiche im neuen Glanz oder wurden komplett umgestaltet und erweitert.

Großes Antarktis-Programm

Stationen der Kurz-Kreuzfahrten sind Borkum, Amrum, Sylt sowie Helgoland, Stralsund, Travemünde und die Passage durch den Nord-Ostsee-Kanal. Am 19. Oktober 2021 startet dann vor der Hamburger Elbphilharmonie die 64-tägige Reise in die Antarktis-Saison. Vor allem die erste und letzte Station lassen aufhorchen: Borkum und Südgeorgien.

Lektoren begleiten die Exkursionen der bordeigenen Zodiacs in der Antarktis Plantours ist seit vielen Jahren Vollmitglied der IAATO, dem weltweiten Zusammenschluss zur Steuerung und Einhaltung der Umweltauflagen für Antarktis-Reisen. Mit der Erfahrung und dem Know How sowie dem Einsatz zusätzlicher Lektoren und Wissenschaftler entdecken die Passagiere der MS Hamburg noch vor der Ankunft in der Antarktis die Falkland Inseln und das Naturparadies Südgeorgien mit riesigen Pinguinkolonien. In der Antarktis spielt das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands dabei nochmals seinen Größenvorteil aus: Mit den bordeigenen Zodiacs stehen Expeditionsausflüge auf dem sich täglich anpassendem Fahrplan. Ziele sind dann neben dem Besuch einer wissenschaftlichen Forschungsstation auch King George Island, Half Moon Island, Deception Island, Port Lockroy und der Neumayer Kanal. (red)