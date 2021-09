Ponant: neue Routen in der Antarktis

Unter den acht verschiedenen Abfahrten sind auch zwei brandneue Routen dabei: Erstmals kann Ponant die Halbumrundung der Antarktis ermöglichen und seinen Gästen an Bord der Le Commandant Charcot, dem ersten Polarexpeditionsschiff mit Hybridantrieb (LNG und Elektrobatterien), eine Reise zwischen den Kontinenten anbieten: von Argentinien nach Neuseeland und in umgekehrter Reihenfolge führt die Route in die entlegensten Ecken der Antarktis. Dank der sehr hohen Eisklasse PC2 kann die Le Commandant Charcot selbst in diese extremen Regionen vordringen und gleichzeitig ein hohes Maß an Komfort und Service bieten.

Ushuaia - Dunedin

Bei der Halbumrundung der Antarktis geht es für die Gäste von Ushuaia in Argentinien nach Dunedin in Neuseeland. Highlights dabei sind die Durchquerung der Bellingshausensee und der Amundsensee, der Besuch von Marie-Byrd-Land, einem der letzten Niemandsländer der Welt, aber auch das Rossmeer und die Inseln Charcot und Peter-I., sowie eine vielfältige Tierwelt. Bei der Route in umgekehrter Reihenfolge, von Dunedin nach Ushuaia, geht es für die Le Commandant Charcot entlang der Spuren der ersten Entdecker der Antarktis. Die Gäste tauchen in die französische und australische Geschichte der Eroberung des Südpols ein: Adelieland, wo Paul-Émile Victor eine Forschungsstation gründete und sie nach dem Forscher Dumont d’Urville benannte oder in das von Australien beanspruchte Viktorialand, welches für immer mit dem Namen des Polarforschers Mawson verbunden sein wird. Ein weiteres Highlight ist die Annäherung an die Macquarieinsel, die aufgrund ihrer großen Artenvielfalt ins UNESCO-Welterbe aufgenommen wurde.

Preisbeispiele