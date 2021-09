Wizz Air will nur noch mit geimpftem Personal flliegen

Das gelte sowohl für die PilotInnen als auch für die FlugbegleiterInnen, teilte das Unternehmen mit Sitz in Budapest am Mittwoch mit. In Ausnahmefällen müssten sich Betroffene regelmäßigen Antigen- oder PCR-Tests unterziehen.

Die australische Airline Qantas sowie die Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss hatten angekündigt, zum 15. November eine Corona-Impfpflicht für ihr fliegendes Personal einzuführen. Beim Mutterkonzern Lufthansa sowie bei den Austrian Airlines (AUA) gibt es keine Impfpflicht. Bei der Lufthansa will man die Crew-Impfungen über Betriebsvereinbarungen erreichen, bei der AUA haben laut internen Umfragen bereits rund 90% aller MitarbeiterInnen eine Corona-Impfung. (APA/red)