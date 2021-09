Aldiana Club Fuerteventura: Jetzt 10% Frühbucher bis Ende September sichern

Bye bye Sommer – hello Winter. Wer in der kalten Jahreszeit auf der Suche nach Wärme und Sonne ist, der sollte einen Urlaub im Aldiana Club Fuerteventura ins Auge fassen und sich den Frühbucherrabatt von 10% auf den Hotelpreis, der noch bis 30. September 2021 gültig ist, nicht entgehen lassen.

Dieser ist wie gehabt mit weiteren Preisvorteilen wie 7=6 und Aldiana Young, 100 EUR Preisnachlass für 18- bis 30-Jährige, kombinierbar.

Sorglos in den Urlaub: FlexPaket & Pauschalreise mit AUA-Flügen

Für Sicherheit und Flexibilität sorgt das Aldiana FlexPaket, das um 59 EUR zubuchbar ist. Außerdem ist eine sonnige Auszeit im Aldiana Club Fuerteventura aufgrund des wöchentlichen Fluges von Austrian Airlines jeweils samstags sorglos als Pauschalreise buchbar.

Ein Paradies für Aktive und Erholungssuchende

Die kanarische Insel empfängt ihre Gäste auch im Winter mit angenehmen Temperaturen, viel Sonnenschein und idealen Windverhältnissen für diverse Wassersportaktivitäten. Beste Voraussetzungen also zum Kiten und Wellenreiten. Aber auch Taucher kommen auf Fuerteventura voll auf ihre Kosten, denn die abwechslungsreiche Unterwasserwelt steht hier unter Naturschutz und garantiert unvergessliche Begegnungen mit ihren tierischen Bewohnern. Neben dem modernen Tauchzentrum stehen für aktive Urlauber 12 Tennisplätze, Mountainbikes und Räder, ein Fitness Center sowie diverse Softsportarten zur Verfügung. Golfer werden ihre Freude beim Abschlag am nur fünf Minuten entfernten Jandia Golf Course haben, zudem befinden sich mit den Golfclubs Las Playitas, Fuerteventura und Salinas weitere Greens in einer Entfernung zwischen 45 und 60 Fahrminuten.

Zwischen all den Aktivitäten laden der Beach Club sowie das Welldiana Club Spa mit Saunalandschaft zum Relaxen ein.

Ganz nach dem Motto „Sind die Kinder glücklich, sind es die Eltern auch“ bietet Aldiana neu in Fuerteventura eine professionelle Babybetreuung für die Kleinsten von 0 bis 24 Monaten an (gegen Gebühr). Altersgerechte Programme gefüllt mit jeder Menge Spaß garantiert der Flosse Club für den Nachwuchs ab zwei Jahren.