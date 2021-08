JO&JOE eröffnet in Wien

JO&JOE Open House versteht sich als Mischung aus Jugendherberge und klassischem Hotel. Die Idee dahinter ist, junge Reisende, Familien, Geschäftsreisende und Einheimische an einem Ort zusammenzubringen. In Wien ist dieser Ort auf zwei Etagen im multifunktionalen Gebäude „Hus“, das von Ikea initiiert wurde, angesiedelt. Offene Gemeinschaftsräume, ein vielfältiges Kulinarikangebot und eine der größten Dachterrassen stehen für den Sharing-Gedanken und ein offenes Mindset. Beides Voraussetzungen, die sich auch auf die Schlafstätten beziehen.

Open House

Das Open House bezieht sich auch auf die Unterkünfte, die für verschiedene Zielgruppen zugeschnitten sind: Zur Wahl stehen zwei Zimmeroptionen, „Togethers“ und „Yours“. Die 44 „Togethers“ sind Mehrbettzimmer, die dank geschickter Raumaufteilung auch Privatsphäre bieten. Die 33 „Yours“-Zimmer mit eigenem Bad sind für kleinere Gruppen oder Geschäftsreisende gedacht und für zwei oder drei Personen ausgelegt. Insgesamt stehen 345 Betten zur Verfügung. Die Preise beginnen je nach Zimmertyp ab 20 EUR pro Bett und Nacht. Die großzügigen Gemeinschaftsbereiche bieten ausreichend Raum für entspanntes Miteinander. Dort finden Gäste auch eine Gästeküche sowie JO&JOE-Klassiker wie das legendäre Pizzabett, ein kreisrundes 7-Meter-Sofa, und ein Kino, wo sie gemeinsam abhängen oder einen gemütlichen Serien-Abend mit Freunden starten können.

Expansionskurs

Das Haus in Wien ist erst das vierte JO&JOE weltweit, nach Eröffnungen in Hossegor (2017) an der französischen Atlantikküste, Paris-Gentilly (2019) und Paris Nation (2021). Die ehrgeizige Vision ist, JO&JOE in jede europäische Hauptstadt und in weitere wichtige Städte zu bringen. In den nächsten sechs Monaten sind Eröffnungen in Rio sowie in Venedig und Medellín, Kolumbien, geplant. Weitere Projekte an Schlüsseldestinationen wie Rom und Moskau sind für das nächste Jahr in Planung (red.)