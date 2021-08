NÖ: Vielversprechende erste Bilanz

Mit der reichen Angebotsvielfalt - von Radtouren, Bergerlebnissen, kulturellen Veranstaltungshighlights bis hin zu Badespaß an den heimischen Gewässern - entspricht Niederösterreich allen Bedürfnissen.

Aufschwung der Sommerfrische

Die von der Statistik Austria veröffentlichte Nächtigungsstatistik für den Monat Juni zeigt, dass die Nächtigungen in Niederösterreich im Vergleich zum Vorjahr um 28,3% gestiegen sind. Insgesamt zählte man im Juni 2021 114.100 Nächtigungen mehr als im Vorjahr. Im Gegensatz zum Vorjahr kommen wieder mehr ausländische Gäste nach Niederösterreich. Hier konnte ein Plus von 43,8% erreicht werden. Bei den inländischen Gästen liegt das Nächtigungsplus bei 24,3%. Die aktuelle Entwicklung der Nächtigungen ist erfreulich und ermöglicht es positiv auf die kommende Juli- und Auguststatistik zu blicken. Juli und August sind die nächtigungsstärksten Monate im Tourismus in Niederösterreich. Einbußen im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor der Krise, sind vor allem durch den erst langsam anlaufenden Geschäftstourismus zu erklären. Immerhin macht dieser in Niederösterreich rund ein Drittel der Nächtigungen aus. Ein Trend der sich seit einigen Jahren abzeichnet, sind die immer kurzfristigeren Buchungen, die vermehrt online stattfinden. Das zeigt sich auch heuer wieder deutlich. Bei den Ausflugszielen profitieren jene, die eine Aktivität im Freien anbieten. (red)

„Die Zahlen sprechen für sich! Urlaub in Niederösterreich ist auch heuer wieder sehr beliebt. Besonders die neue Sommerfrische in Niederösterreich lockt Gäste in unser schönes Bundesland. Herrlich erfrischend, kulinarisch reizvoll und kulturell anspruchsvoll präsentiert sich Niederösterreich als Ausflugs- und Urlaubsland“, schildert Tourismuslandesrat Jochen Danninger.