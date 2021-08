RCI: Harmony of the Seas zurück in Europa

Ab dem Heimathafen in Barcelona, macht sich das größte Schiff der Reederei zu 7-Nächte-Kreuzfahrten ins Westliche Mittelmeer auf. Von August bis Oktober dürfen sich Gäste dann auf Ausflüge nach Palma, Florenz, Rom oder Neapel freuen. Wer nicht ab Barcelona starten möchte, kann natürlich ab Rom Richtung Spanien abfahren.

Ein Sommer voller Abenteuer

Die Harmony of the Seas verkörpert die sieben besten Unterhaltungsmöglichkeiten auf See der Reederei Royal Caribbean, für welche ihre Oasis Klasse bekannt ist. Drei Wasserrutschbahnen führen über mehrere Stockwerke des Schiffes, oberhalb des spektakulären Central Parks startet die abenteuerliche Rutschfahrt für die Gäste. Ein handgearbeitetes Karussell finden Familien bei ihrem Spaziergang am „Boardwalk“ sicherlich erstaunlich. Auf der Royal Promenade der Harmony of the Seas befindet sich die Bionic Bar, an der Gäste von Robotern mit Cocktails und Drinks bedient werden. Ein weiteres Highlight sind die Innenkabinen mit virtuellen Balkonen, welche tolle Ausblicke auf ein virtuelles Meer ermöglichen. Wie auf ihren Schwestern Allure und Oasis of the Seas gibt es an Bord das schnellste Internet auf hoher See geben. Inklusive sind „AquaTheater“ Showprogramme, Eislauf-Vorführungen und etliche andere Unterhaltungsprogramme.