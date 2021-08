nicko cruises: Weitere Kapazitäten auf der Donau

Die MS Thomas Hardy wird ab dem 30. August an sieben Terminen bis Mitte Oktober für nicko cruises auf Kurzreisen und achttägigen Reisen auf der Donau eingesetzt. Gechartert von der Reederei Scylla kreuzt das Schiff dann zwischen Passau und Budapest bzw. zwischen der Dreiflüssestadt und Wien. Die Kurzreisen gibt es ab 399 bzw. 549 EUR und die klassische achttägige Reise ab 799 EUR pro Person.

Achttägiger Klassiker oder Kurzreise

Auf der achttägigen Kreuzfahrt ab/an Passau bringt nicko cruises die Reisenden zu eindrucksvollen Kulturschätzen entlang der Donau mit Stopps in Esztergom, Budapest, Bratislava und Wien. Ungarische Tradition erleben die Gäste bei einem Ausflug in die Puszta. Wer es gerne aktiv mag, kann Budapest und Wien bei einem E-Bike-Ausflug erkunden. Außerdem macht MS Thomas Hardy gleich zweimal Halt in der Wachau: Hier stehen ein Besuch im beschaulichen Krems und ein Ausflug in den Wallfahrtsort Maria Taferl auf dem Programm. Auf den vier- und fünftägigen Reisen trifft Flussgenuss auf Kurzurlaub. Neben einer Stadtrundfahrt durch die österreichische Landeshauptstadt genießen die Gäste bei einem abendlichen Ausflug den berühmten Prater. Weitere Reisehöhepunkte sind die Panoramafahrt durch die Wachau und der Besuch des Benediktinerstifts Melk, das eindrucksvoll oberhalb der Donau thront. Bei den fünftägigen Reisen bleibt außerdem noch Zeit, Krems und die Kittenberger Gärten zu bestaunen. Außerdem macht das Schiff noch Halt in der Kulturhauptstadt Linz mit ihrem schönen barocken Hauptplatz.

Die ersten Monate des Jahres waren durch eine spürbare Buchungszurückhaltung geprägt, inzwischen habe sich das Blatt bei den Flusskreuzfahrten gewendet: