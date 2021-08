Six Senses Shaharut: Luxus im Negev

Am 5. August öffnet das neue Luxusresort Six Senses Shaharut in der israelischen Wüste Negev seine Pforten für die ersten Gäste.

Am 5. August öffnet das neue Luxusresort Six Senses Shaharut in der israelischen Wüste Negev seine Pforten für die ersten Gäste.

Ursprünglich war die Eröffnung des Six Senses Shaharut für Ende 2019 vorgesehen. Aber bekanntlich wurde ja auch Rom nicht in einem Tag erbaut. Jetzt soll es also endlich so weit sein: Für 5. August ist die Eröffnung der luxuriösen Anlage im Arava-Tal im Süden der israelischen Wüste Negev angesetzt.

Die 60 Suiten und Villen sowie ein weitläufiges Spa bieten reichlich Platz für Entspannung und Erholung. Kibbutz-Erlebnisse, Sternebeobachtung, Kamelreiten oder sich im nahe gelegenen Toten Meer treiben lassen. Alles in der außerirdisch schönen Wüstenlandschaft, die zum Wandern und Biken einlädt.

Eindrucksvolle Anreise

“Six Senses Shaharut ist ein weiterer Meilenstein für die Hotelgruppe und findet sich erneut an einem wahrlich magischen Ort wieder. Nach Monaten der Vorfreude in diesen beispiellosen Zeiten, freue ich mich sehr über diese Neueröffnung. Es bringt die Six Senses-Philosophie der Nachhaltigkeit, lokale Sensibilität sowie Wellness mit unserer einzigartigen Wüstenkultur und Traditionen zusammen“, sagt General Manager Thomas Fehlbier.

Bereits die Anreise verspricht unvergessliche Natur-Eindrücke in der vielfältigen Landschaft Israels, deren Highlight jedenfalls die schroffe Steinwüste ist. Von Tel Aviv und Jerusalem aus erreicht man das Six Senses Shaharut in rund dreieinhalb Stunden per Auto. Von Petra im benachbarten Jordanien dauert die Anreise, je nach Grenzwartezeit, rund drei Stunden. Alternativ können Gäste einen privaten Helikopter-Transfer ab Tel Aviv oder eine ca. 45-minütige Autofahrt ab dem Flughafen Ramon in Eilat buchen. Ein Six Senses GEM (Guest Experience Maker) nimmt die Gäste bei Ankunft in Empfang und steht ihnen für den gesamten Aufenthalt zur Verfügung.

Neuinterpretation nabatäischer Baukunst

Die moderne Neuinterpretation nomadischer Strukturen erinnert an die Nabatäische Gemeinschaft, die das Gebiet vor über 2.000 Jahren besetzte und eine Architektur einführte, die sich nahtlos in die Wüstenumgebung einfügt. Das Innendesign ist inspiriert von den Mustern und Texturen der alten Weihrauchstraße, die sich vom Mittelmeer über die Levante bis nach Indien erstreckt. Die Möbel und Einrichtungsgegenstände im Inneren bestehen aus Naturstein, Holz und Kupfer und wurden von lokalen Handwerkern bezogen, um den Charme der einzigartigen verwitterten Felsformationen perfekt zu ergänzen. Die Innentüren sind maßgefertigt und bestehen aus recyceltem Teakholz, das von stillgelegten Booten sowie ungenutzten Häusern und Stegen stammt. Jedes der über 200 Jahre alten Stücke hat also seine ganz eigene Geschichte. (red.)