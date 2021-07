Finnair stärkt China-Angebot durch JV mit Juneyao Air

"Dies ist eine echte Win-Win-Partnerschaft, die unseren Gästen sowie den Kunden von Juneyao Air einen deutlich verbesserten Zugang zu unseren beiden Netzwerken ermöglicht. Das Joint Venture zeigt auch, dass wir beständig daran arbeiten, unser Angebot für den strategisch wichtigen Markt China zu verbessern. Wir freuen uns darauf, eng mit unseren Freunden bei Juneyao Air zusammenzuarbeiten, um über unsere Drehkreuze Shanghai und Helsinki eine noch stärkere Brücke zwischen China und Europa zu schlagen", so Finnair CEO Topi Manner.

Bereits seit Juli 2019 bieten Finnair und Juneyao Air Codeshare-Flüge zwischen Shanghai und Helsinki an. Das Joint Venture bietet Geschäfts- und Privatkunden nun noch flexiblere Reisekombinationen, attraktive Tarife und Vorteile für Mitglieder des Vielfliegerprogramms. Außerdem profitieren Kunden von Finnair und Juneyao Air durch das JV künftig von einheitlicheren Richtlinien, zum Beispiel bei den Freigepäckgrenzen, einer integrierten Kundenbetreuung und einem einfacheren Sammeln von Vielfliegerprämienpunkten bei beiden Fluggesellschaften.

Verbindungen zwischen Europa und Asien

Finnair-Kunden profitieren durch die Zusammenarbeit von einer verbesserten Anbindung an ein Netzwerk von 57 Zielen in China ab Juneyao Airs Drehkreuz Shanghai Pudong. Juneyao Air-Reisende erhalten über das Drehkreuz Helsinki einen besseren Zugang zu Finnairs umfangreichem Netzwerk von 65 europäischen Zielen.

Derzeit bieten Finnair und Juneyao Air zwei Flüge pro Woche zwischen Helsinki und Shanghai an. Sobald es die Pandemie-Lage zulässt, soll die Frequenz erhöht werden.

Weitere Informationen unter: www.finnair.com (red)