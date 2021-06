a&o: Mit dem goldenen Schlüssel gratis übernachten

Was viele im Hotel eher vermeiden, sollten Kunden der a&o Hostels im Juni unbedingt machen. Denn unter einer Matratze liegt in jedem a&o Hostel ein „Golden Key“ versteckt. Wer das Glück hat und diesen besonderen Schlüssel findet, übernachtet bis zum Jahresende gratis in allen 40 Häusern der Kette.

Phillip Winter, CMO a&o Hostels: „Wir haben lange darauf gewartet, unsere Häuser endlich wieder voll und ganz zu öffnen – mit dem Golden Key wollen wir auch unseren Gästen danken, die uns in den letzten Monaten treu geblieben sind und uns auf vielfältige Art und Weise motiviert haben.“

Mitreisende willkommen

Egal ob Einzel-, Doppel-, Familien- oder Mehrbettzimmer. Egal ob unter der Woche oder am Wochenende. Mit dem Golden Key kann der glückliche Besitzer bis Ende 2021 jederzeit ein Gratiszimmer buchen – und sogar, je nach Zimmertyp, weitere Gäste mitbringen.

40 Häuser, 24 Städte, neun Länder

Mit dem Golden Key haben die Gewinner die Qual der Wahl: Mit 40 Häusern in 24 Städten und neun Ländern Europas ist a&o vertreten. Auch in Österreich betreibt die Kette fünf Hostels – eines in Graz und je zwei in Wien und Salzburg. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2000 in Berlin und expandiert seither stetig in ganz Europa. Ab Juli neu ist das a&o Edinburgh in der Hauptstadt Schottlands. (red)