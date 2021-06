TraveLeague: Webinar zu Winterspecials

Die Erfahrung hat TraveLeague gezeigt, dass Expedienten immer mehr Interesse an erdgebundenen Reise-Angeboten zeigen. Aus diesem Grund bietet der Veranstalter ein Webinar für alle Vertriebspartner, welches individuelle Winterspecials der Saison 2021/22 und gleichzeitig die wichtigen Winterdestinationen Österreichs präsentiert. Durch das Webinar führen Marina Schöbel, Head of Sales Deutschland und Schweiz, und Markus Bialluch, Head of Sales & Business Development D/Benelux bei TraveLeague.

"Wir sind überwältigt von der starken Nachfrage nach Sommerurlaub mit dem eigenen Auto, vor allem Italien und Österreich entwickeln sich über unseren Erwartungen. Dieser Aufschwung bestätigt uns darin, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und lässt uns positiv in die Wintersaison blicken, die bei unseren Partnern ebenfalls bereits Erfolg versprechend anläuft", zeigt sich Geschäftsführer Giovanni Cocco zuversichtlich.

Termin: Mittwoch, 16.06.202

Uhrzeit: 11:00 Uhr

Registrierungslink: https://zoom.us/.../tJUqc-utrDIoEtbnjLknH5gVkjHchW86oNDm

Preisbeispiel:

Im Rahmen der Winterspecials veröffentlicht TraveLeague wöchentlich drei bis vier neue Angebote auf der Website. Ein Resort, welches sich besonderer Beliebtheit erfreut, ist das Falkensteiner Club Funimation**** am Katschberg in Kärnten. Das Familienhotel befindet sich in idealer Lage für Wintersportler mitten im Skigebiet. Am 19.03.2022, kosten 7 Nächte mit All Inclusive im Doppelzimmer Comfort pro Person ab 636 EUR (Buchungshinweis: TRAL BAUS H AT142 DZAA) (red)