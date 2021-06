Eurobike: Beliebte Radreisen am Wasser

Allgäuer Seen-Sternfahrt

Schlösser, Burganlagen, Alpentäler mit sanfter Bergkulisse, Bäche, Flüsse und Seen – bei dieser neuen Sternfahrt verspricht jeder Tagesausflug gleich mehrere Highlights. Ausgangspunkt für die 30 bis 60 km langen Touren ist das Hotel Dreimäderlhaus am Weißensee. Das persönlich geführte Boutique-Hotel liegt direkt am See, und von der Sonnenterrasse genießt man den Blick über den See und die Berge. Die siebentägige individuelle Radreise kostet für sieben Tage ab 579 EUR.

Bayerische Seenrunde

Radurlaub mit viel Zeit für Körper und Seele, für die Schönheit der Natur, zum Schlendern durch blumengeschmückte Altstädte, zur Einkehr in Biergärten und zum Baden in den bekanntesten Seen der Region bietet die achttägige individuelle Tour in Bayern, die ab 779 EUR buchbar ist. Von Ambach/Bernried am Starnberger See geht’s nach Murnau am Staffelsee, Garmisch-Partenkirchen, Wallgau, Bad Tölz und zum Tegernsee.

Sternfahrt Gardasee – Trient, Verona, Mantua und Brescia

Kultur, Wein und Seen – diese Mischung verspricht typisch italienisches Dolce Vita. Von Sirmione/Desenzano am Gardasee aus gehen die Tagestouren in wunderschöne Städte wie Trient (mit Schifffahrt), Verona, Mantua, Solferino und Brescia. Dnk zeitsparender Transfers mit Kleinbus oder Bahn bleibt genug Zeit, um auf einer Piazza Cappuccino zu trinken, alte Palazzi zu bestaunen oder ein Bad im Gardasee zu nehmen. Diese individuelle siebentägige Einzeltour kostet ab 599 EUR.

Kärntner Seen

Kärnten ist ein Paradies für Radfahrer: Radeln mit Blick auf hintereinander gestaffelte Bergketten und baden in Kärntner Seen, die bekannt für ihre gute Wasserqualität sind. Ossiacher See, Wörthersee, Hafnersee, Keutschacher See, Baßgeigensee, Rauschelesee, Klopeiner See und Faaker See liegen an der Rundfahrt-Strecke, die in Villach beginnt. Die acht Tage dauernde individuelle Rad-Tour ist ab 649 EUR buchbar. (red)