Israel: Pride Month in Jerusalem und Tel Aviv

In Jerusalem haben die Feierlichkeiten rund um den Pride Month bereits gestern, am 3. Juni 2021, mit dem Jerusalem March for Pride and Tolerance, der von dem Open House der Stadt organisiert wurde, begonnen. Im Anschluss daran fand in diesem allerdings keine Abschlussveranstaltung wie in den vorangegangenen Jahren, statt. Stattdessen wurde auf dem YouTube und Facebook-Profil des Open House eine Sendung über die queere Kultur Jerusalems ausgestrahlt.

Israels größte LGBTQ- Organisation

Das Jerusalem Open House ist eine feste Institution der LGBTQ-Gemeinschaft in der historischen Stadt. Dieses gilt als das Zentrum der Gemeinschaft in Jerusalem und Umgebung und ist damit ein untrennbarer Teil des sozialen Gefüges der diversen Stadt.

Die Organisation wurde im Jahr 1997 gegründet. Im Laufe der Jahre und aufgrund der steigenden Bedürfnisse der Gemeinschaft wuchs sie zur LGBTQ-Organisation mit dem größten Umfang an Dienstleistungen und Aktivitäten in Israel. Neben der Produktion und Organisation des jährlichen Marsches in Jerusalem, konzentriert sich das Open House auf den Aufbau von Gemeinschaften, die Förderung von Bildungsprojekten und sozialem Wandel sowie die Bereitstellung einer Vielzahl von Gesundheits- und Wohlfahrtsdiensten für Tausende von Menschen jedes Jahr.

Pride-Eventreihe in Tel Aviv

Tel Aviv gilt mit seinen Gay-Bars und Gay-Hotels als eine der aufgeschlossensten Städte der Welt und gehört entsprechend zu den Top-Reisezielen der internationalen LGBTQ-Community. Jedes Jahr begrüßt die Stadt zahlreiche Mitglieder der Gemeinschaft zum gemeinsamen Feiern des Pride Months.

In der beliebten Mittelmeermetropole werden zahlreiche Veranstaltungen während des Pride Month angeboten, unter anderem ein LGBTQ Film Festival vom 9. bis zum 15. Juni in der Tel Aviv Cinematheque, ein Pride Familienpicknick am 19. Juni oder ein Gathering auf der Dachterrasse des Abraham Hostel am 9. Juni.

Mit dem Beginn des Pride Month 2021 hat die Stadtverwaltung von Tel Aviv-Jaffa zudem beschlossen, alle unverheirateten Paare - einschließlich gleichgeschlechtlicher Partner - zum ersten Mal als Familien in einer einheitlichen Datenbank zu erfassen. So unternimmt die Stadt einen bedeutenden Schritt, um allen Familien einen gleichberechtigten Zugang zu wesentlichen Dienstleistungen zu ermöglichen. (red)