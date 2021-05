Celebrity Cruises sticht wieder in See

Von Port Everglades in Fort Lauderdale wird die Celebrity Edge zu einer 7-Nächte-Kreuzfahrt durch die Karibik aufbrechen. Sie hat von der CDC grünes Licht bekommen, als erstes Schiff wieder in See zu stechen, nachdem sie alle neuen Standards für ein gesundes Kreuzfahrterlebnis für Gäste und Crew erfüllt.

„ Reisen hat die Kraft unsere Seelen zu heilen, wenn wir uns mit Kulturen, Sehenswürdigkeiten und Erfahrungen verbinden, die mehr Freude und neue Energie in unser Leben bringen. Nichts ist vergleichbar mit diesen Erfahrungen auf See und nun kehrt das Wunder dieser Reisen zurück. Wir haben uns seit Monaten auf diesen Tag vorbereitet und im Namen von uns allen bei Celebrity Cruises sind wir bereit und können es kaum erwarten, unsere Gäste wieder an Bord zu begrüßen“, sagte Lisa Lutoff-Perlo, CEO und Präsidentin von Celebrity Cruises.

„Die heutigen aufregenden Neuigkeiten sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit der CDC, unseren gewählten Vertretern auf lokaler, bundesstaatlicher und nationaler Ebene und unseren Industriepartnern bei CLIA. Wir haben uns mit den klügsten Köpfen der Gesundheitsbranche beraten, um sicherzustellen, dass sich unsere Passagiere und die Crew auf unseren Schiffen sicher und wohl fühlen, während sie die Erfahrung genießen, die sie kennen und lieben“, ergänzt Richard Fain, Vorsitzender der Royal Caribbean Group, Muttergesellschaft von Celebrity Cruises.

15 Schiffe wieder auf Kurs

Die Celebrity Edge gilt weithin als das innovativste Kreuzfahrtschiff der Welt. Das Borderlebnis des Schiffes hebt sich von allem anderen auf See ab und schafft ein aufregendes, modernes Kreuzfahrterlebnis mit Angeboten wie dem unglaublichen Magic Carpet®, der freitragend über dem Meer schwebt, transformativen Unterkünften wie zweistöckigen Hyper-Luxus-Villen mit privaten Tauchbecken, und vielem mehr. Reiselustige, die in diesem Sommer als Erste einen Luxusurlaub in der Karibik buchen möchten, können dies ab heute tun und dabei zwischen Routen in der östlichen und westlichen Karibik wählen. Mit der heutigen Ankündigung stechen nun acht der 15 Schiffe der Celebrity Cruises-Flotte 2021 wieder in See und bringen Gäste zu atemberaubenden Zielen, darunter die Karibik, Europa, Alaska und die Galapagos-Inseln. Weitere Ankündigungen zu den verbleibenden Schiffen werden in den kommenden Wochen erfolgen. Gleichzeitig verkündete Lutoff-Perlo Details zu einem neuen Wellness-Konzept.

Neue Wellness-Reise auf der Celebrity-Beyond

Als drittes Schiff der Edge-Serie® ist die Celebrity Beyond mit 17 Decks Höhe und 21 Metern Länge länger als ihre innovativen Vorgänger Celebrity Edge (2018) und Celebrity Apex (2020) und damit das größte Schiff der Celebrity-Flotte. Jedes Element des Look and Feel der Celebrity Beyond wurde sorgfältig entworfen, mit neu erdachten Räumen und erweiterten Versionen der beliebten Signature Spaces der Marke. Am 27. April 2022 startet die Celebrity Beyond von Southampton aus zu ihrer Jungfernfahrt und begibt sich auf einer 10-Nächte-Kreuzfahrt durch Westeuropa mit Stopps in Bordeaux, Lissabon, Sevilla, Malaga, Palma de Mallorca und Barcelona. Danach wird das Schiff bis Anfang Oktober eine Reihe von Mittelmeerreisen anbieten, darunter 9-Nächte-Routen zur italienischen Riviera und nach Frankreich sowie 10-Nächte-Routen zu den griechischen Inseln, bevor es dann in die Karibik geht. An Bord wird es ein maßgeschneidertes Paket von Produkten, Programmen und Vergünstigungen geben, das speziell auf Gäste zugeschnitten ist, die Wellness in den Mittelpunkt ihres Urlaubs stellen möchten.

AquaClass SkySuites

Die ideale Flucht auf See Neu für die Marke auf der Celebrity Beyond sind die AquaClass SkySuites, ein intensives Wohnerlebnis mit raumhohem Meerblick, privatem Balkon, luxuriöser Bettwäsche und anderen Wellness-Annehmlichkeiten, sorgfältig entworfen von Kelly Hoppen CBE. Die neuen Suiten kombinieren das Beste der AquaClass-Angebote der Marke mit den luxuriösen Räumen, Services und Annehmlichkeiten von The Retreat®, dem exklusiven Resort-im-Resort-Bereich für Suiten-Gäste mit privatem Sonnendeck, privater Lounge und privatem Restaurant, und schaffen so den ultimativen entspannenden Urlaub. Zudem gibt es für AquaClass SkySuite-Gäste weitere Annehmlichkeiten, wie Zugang zum Blu Restaurant, wo sie gesunde und ausgewogene Gerichte erwartet, kostenfreier, unbegrenzter Zugang zur SEA Thermal Suite an Bord, einen Spa-Concierge, Vorzugspreise für Spa-Pakete, bevorzugte Spa-Reservierungen, ein Spa-Guthaben an Bord oder eine Gutschrift für Fitnesskurse.

Wellness-Erlebnis auf See

Das Spa auf der Celebrity Beyond wurde ebenfalls von Kelly Hoppen CBE entworfen, wobei die Dienstleistungen und das Wellness-Programm von OneSpaWorld entwickelt wurden. Es bietet ein Wellness-Erlebnis der nächsten Stufe mit einer Reihe von innovativen Neuheiten in den Bereichen Wellness, Schönheit und Fitness. Das Herzstück des Spa-Erlebnisses auf der Celebrity Beyond ist die SEA Thermal Suite, eine Sammlung von acht verschiedenen Räumen, die sich perfekt zum Entspannen vor oder nach Spa-Behandlungen oder Fitnesskursen eignen. Ergänzend zu den jetzigen Behandlungen im Spa gibt es eine neue Kollektion von 12 Therapien, die von den Destinationen inspiriert sind, die die Celebrity-Schiffe besuchen. Des Weiteren gibt es erstmals das MLX I3DOME auf See – eine dreifache, ultra-effektive Entgiftungs- und Hautverjüngungs-Behandlungsliege – das erste Kerastase-Institut auf See, das die neuesten Innovationen im Bereich Haarpflege und -behandlungen anbietet, das Ideal Image® Ocean MedSpa und ein neues Menü von Erholungs-Services, die neue Technologien nutzen, um die Erholungszeit nach dem Training und die allgemeine körperliche Gesundheit zu verbessern.

In Zusammenarbeit mit OneSpaWorld stellt Celebrity Cruises das erste „Women in Wellness"-Programm auf See vor, um Gästen Spa-Behandlungen, Körper-Geist-Wellness-Aktivierungen, Fitnesskurse und TV-Programme in den Kabinen zu bieten. Angesehene Persönlichkeiten der Wellness-Branche haben sich zusammengetan, um ein Programm zu entwickeln, das sich auf die emotionalen, körperlichen und spirituellen Bedürfnisse des modernen Reisenden von heute konzentriert. (red)