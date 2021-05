TUI schaltet Sommerprogramm 2022 zur Buchung frei

„Das Fernweh der Menschen ist groß, gerade Familien, die auf Ferienzeiträume angewiesen sind, möchten sich die besten Plätze rechtzeitig sichern. Deshalb haben wir die beliebtesten Hotels unseres Programms bereits heute für den Sommer 22 freigeschaltet“, so Stefan Baumert, touristischer Geschäftsführer von TUI Deutschland.

Urlauber haben damit bereits ab heute eine große Auswahl für den Reisesommer 2022, darunter auch Hotels der Marken TUI Blue und TUI Kids Club sowie der Clubmarken Robinson und TUI Magic Life. Frühentschlossene profitieren zudem von attraktiven Frühbucherermäßigungen von bis zu 20% bei einer Buchung bis November 2021. Individualreisende erhalten ebenfalls Planungssicherheit, denn auch TUI fly gibt bereits jetzt den Flugplan für den Sommer 2022 zur Buchung frei.

„Die zunehmenden Erfolge in der Pandemiebewältigung lassen endlich wieder langfristige Urlaubspläne möglich werden. Wir bereiten uns darauf vor, dass wir schrittweise alle Destinationen wieder in den Flugplan aufnehmen können. Jeder zweite TUI fly Jet wird dabei Kurs auf die griechischen Inseln sowie auf die Kanaren nehmen, denn beide Zielgebiete sind unter Reisenden am stärksten gefragt und konnten auch in der Pandemie mit verlässlichen Test- und Hygienekonzepten bei den Gästen punkten“, so Oliver Lackmann, Geschäftsführer der TUIfly GmbH.

Flexibilität auch bei Langfristbuchungen

Auch Reisen für den Sommer 2022 sind bei TUI zum Flex-Tarif buchbar und können damit bis 14 Tage vor Anreise gebührenfrei umgebucht oder storniert werden.

Ein ähnliches Modell gibt es auch für Nur-Flug-Gäste: Wer ein Ticket im Perfect-Tarif bucht, kann den Flug bis zu sieben Tage vor Abflug unbegrenzt oft und kostenfrei umbuchen und hat darüber hinaus unter anderem ein Reisegepäckstück sowie einen Snack samt Getränk im Reisepreis inkludiert. (red)