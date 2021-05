Die Türkei ist bereit für den Sommer

Das Zertifizierungsprogramm „Sicherer Tourismus“, welches im Juni 2020 in Kraft gesetzt wurde, definiert eine Reihe von Maßnahmen, die in allen Tourismusbereichen wie zum Beispiel Flughäfen, Transferwesen, Hotel- und Gastronomieeinrichtungen erfolgreich umgesetzt werden. Im Rahmen des Zertifizierungsprogramms „Sicherer Tourismus“, seien bisher 9.800 Einrichtungen zertifiziert worden. Das Land habe das Programm weiter ausgebaut und für Beherbergungsbetriebe mit 30 oder mehr Zimmern zur Pflicht gemacht. Im Bezug auf die nationale Impfkampagne sei das touristische Personal priorisiert geimpft worden, heißt es in einer Pressemeldung der Türkiye Tourismus Marketing- und Entwicklungsagentur.

Botschafter machen sich vor Ort ein Bild

Das türkische Ministerium für Kultur und Tourismus und die Türkiye Tourismus Marketing -und Entwicklungsagentur (TGA) haben zur Veranstaltung „Sicherer Tourismus“ vom 21. bis 23. Mai 2021, die Botschafter der ausländischen Vertretungen in der Türkei, nach Antalya eingeladen. Für den türkischen Minister für Kultur und Tourismus, Mehmet Nuri Ersoy, sei es wichtig gewesen, dass sich alle ausländischen Vertretungen in der Türkei von den hohen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen in seinem Land persönlich überzeugen können, heißt es weiter. (red)