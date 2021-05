Idealstours: Ab Innsbruck ans Meer

Ab Ende Mai startet Idealtours - der erste Tiroler Veranstalter, der vom Flughafen Innsbruck abhebt - in die Sommersaison und seine Gäste an die schönsten Strände Griechenlands bzw. mit Bäderbussen ab 17. Juni an die Adria.

"Die Vorfreude ist groß und wir können es kaum erwarten, aber bereits ab 29. Mai bringt Sie Idealtours direkt ab Innsbruck wieder in die beliebten und individuellen Destinationen abseits touristischer Trampelpfade, um die Reisesehnsucht zu stillen."

Liebhaber des ursprünglichen Griechenlands sind bestens in Kefalonia, Lefkas, Epiros, Chalkidiki und Kalamata aufgehoben, Italien-Fans werden sich an der Stiefelspitze – in Kalabrien – wohl fühlen. Ab 17. Juni führen die Idealtours-Bäderbusse wieder wöchentlich zu den schönsten Stränden der kroatischen und italienischen Adria. So vielseitig wie die Urlaubswünsche ist die Auswahl an Unterkünften im Idealtours-Programm. Von Appartements und Studios über charmante Ferienhäuser, Villen und kleine Hotels in allen Kategorien reicht das Portfolio. (red)