schauinsland-reisen präsentiert Winterkataloge 2021/22

Passend zum stetig wachsenden Fernweh vieler Reisehungriger präsentiert schauinsland-reisen sein Winterprogramm für 2021/22 unter dem Motto „Das fühlt sich so gut an“.

Das gedruckte Winterprogramm von schauinsland-reisen besteht in diesem Jahr aus drei Katalogen und einem Jahres-Magalog für Eigenanreisen und verspicht ein vielseitiges Angebot für die kalten Monate:

Die Zielgebiete Ägypten, Tunesien und Türkei sind in einem Winterkatalog zusammengefasst.

Der Fernreisen-Katalog bietet Angebote für die Ziele: Dominikanische Republik, Kuba, Mexiko, Thailand, Sri Lanka, Malediven, Mauritius & Vereinigten Arabischen Emirate

Der Kanaren und Madeira-Winterkatalog

Der Eigenanreise-Magalog macht Lust auf Urlaub mit dem eigenen Auto.

Damit Reisende auch in Zukunft mit sicherem Gefühl verreisen können verlängert der Duisburger Veranstalter zudem seinen Flex2Relax-Tarif sowie sein FairSprechen. Neue Direktflüge in die Karibik und nach Thailand sowie top-moderne und renovierte Wohlfühlhotels vervollständigen das neue Winterprogramm.

Neue Direktflüge in die Karibik und nach Thailand

Mit neuen Direktflugverbindungen ab Düsseldorf und München reagiert schauinsland-reisen auf das Fernweh vieler Urlauber, die dem Winter entfliehen möchten. Zweimal wöchentlich geht es ab Düsseldorf sowie einmal wöchentlich ab München ohne Zwischenstopp direkt nach Punta Cana.

Ab Düsseldorf gibt es zusätzlich ein Novum: die erste Nonstop-Flugverbindung ins thailändische Phuket. Die Flüge finden zweimal in der Woche statt. Damit setzt schauinsland-reisen ein klares Zeichen zum Wiedererstarken der Fernstrecke. In Zusammenarbeit mit der Condor werden die Flüge mit einer B767-300, die bis zu 250 Passagieren in der Economy, Premium Economy und Business Class Platz bietet, über die gesamte Wintersaison 2021/2022 angeboten.

Alle Verbindungen sind ab sofort als Pauschalreise oder reine Flugleistung buchbar. Für Kunden aus Österreich und der Schweiz werden Zubringerflüge eingesetzt.

Weiterhin flexibel bleiben & sorgenfrei reisen

Aufgrund der hohen Nachfrage hat schauinsland-reisen die Buchbarkeit des „Flex2Relax“-Tarifs für die gesamte Sommer- und Wintersaison zum Fixpreis von 29 EUR je Vollzahler, unabhängig von der Höhe des Reisepreises, bis zum 31. Oktober 2021 verlängert. Kinder zahlen keinen Aufschlag. Urlauber, die sich für diese Tarifoption entscheiden, können ihre Reise bis 22 Tage vor Abreise kostenfrei umbuchen oder ohne Berechnung der gewöhnlichen Stornogebühr von der Reise zurücktreten.

Unabhängig vom Flextarif erhalten alle Kunden, die bis Ende Juli 2021 eine Flugpauschalreise bei schauinsland-reisen buchen, das FairSprechen mit vielen Zusatzleistungen kostenfrei hinzu. Das FairSprechen beinhaltet unter anderem die Übernahme zusätzlicher Unterbringungs- und Rückflugkosten im Quarantänefall sowie Hilfestellung im Zielgebiet.

Preisentwicklung und Frühbucherkonditionen

Zielgebietsübergreifend bleiben die Preise stabil. schauinsland-reisen-Kunden profitieren darüber hinaus bis zum 30. Juni von attraktiven Frühbucherermäßigungen. Die Hotelrabatte können auch mit weiteren Angeboten, wie beispielsweise Super-Sparzimmer, Zimmer- oder Verpflegungsupgrade, kombiniert werden. So können Kunden in der Spitze von bis zu 40% Rabatt profitieren. (red)