NCL: Start der Dokuserie zum Kreuzfahrt-Comeback

In Vorbereitung auf den Neustart ihrer weltweiten Kreuzfahrten in diesem Sommer, gewährt die internationale Kreuzfahrtreederei Zuschauern exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Die neue, fünfteilige Dokuserie „EMBARK - The Series" zeigt die Rückkehr auf die Weltmeere aus Sicht der Menschen bei NCL.

Die erste rund 30-minütige Folge „Great Cruise Comeback" kann ab heute, 16. April 2021, auf www.ncl.com/embark angeschaut werden.

NCL's Rückkehr auf die Weltmeere

Wie sicher und zugleich erlebnisreich sind Kreuzfahrten post-COVID? Welche technologischen Neuheiten gibt es, die das Erlebnis an Bord noch besser und sicherer machen? Wie haben die Crew und die Tänzer aus dem Entertainment-Bereich das letzte Jahr erlebt? Und wie hat sich der Reisestillstand auch auf kleinere Unternehmen ausgewirkt, wie zum Beispiel die kultige Brauerei Wynwood Brewing Company aus Miami?

Diese und weitere Fragen beantwortet die Dokuserie mit vielen persönlichen Gesprächen unter anderem mit Frank Del Rio, Präsident und CEO der Norwegian Cruise Line Holdings, und Harry Sommer, Präsident und CEO von Norwegian Cruise Line, sowie im Gespräch mit der Crew und langjährigen Partnern. (red)