Seabourn: Griechenland im Sommer

Zur Auswahl stehen zwei verschiedene Routen ab/bis Athen, die auch zu 15-tägigen Reisen kombiniert werden können.

Abwechslung garantiert

Route 1 sieht Anläufe in Agios Nikolaos, Rhodos, Mykonos und Nafplion sowie Limassol auf Zypern vor. Bei Route 2 werden Patmos, Rhodos, Thira und Spetsai sowie Paphos auf Zypern angelaufen. Zu jeder Kreuzfahrt gehört auch ein Seetag, an dem die Gäste die vielfältigen Angebote, wie z.B. das Open-Air Dining im „Earth & Ocean“, an Bord genießen können. Wer Ruhe und Entspannung sucht, findet seinen Lieblingsplatz im Seabourn Square oder man verbringt die Zeit zurückgezogen in seiner Suite auf der eigenen Veranda und lässt die griechischen Inseln an sich vorbeiziehen.

Weitere Reise-Details

Seabourn empfiehlt eine frühzeitige Buchung, vor allem bei Suiten-Anfragen. Flugtickets können zu günstigen Preisen über das FlightEase-Programm von Seabourn gebucht werden, das einen kostenlosen Transfer vom Flughafen zum Schiff beinhaltet. Reisende können auch einen privaten Charterflug über Seabourn Private Air buchen, der ein Höchstmaß an Privatsphäre und Komfort bietet. Beim Antritt der Kreuzfahrt muss eine vollständige COVID-19 Impfung nachgewiesen werden. "Vollständig geimpft" bedeutet, dass mindestens 14 Tage vor Reisebeginn die letzte Dosis eines der derzeit zugelassenen Impfstoffe verabreicht wurde. Gebuchte Gäste erhalten vor der Abreise die entsprechenden Formulare, die beim Check-In vorgelegt werden müssen. Gäste mit bestehenden Buchungen für die Griechischen Inseln 2021 werden unter ihrer Buchungsnummer über die aktualisierte Reiseroute informiert, weitere Informationen sind unter www.seabourn.com zu finden. Die aktuellen Tarife verstehen sich inklusive Economy-Flug sowie Transfer, bei Buchung bis 01.06.21 ist das W-LAN Paket inklusive.

"Die gesamte Seabourn-Familie kann es kaum erwarten, endlich wieder Gäste an Bord zu empfangen und sie mit unserem preisgekrönten Service an Bord der Seabourn Ovation zu verwöhnen. Wir sind den Menschen in Griechenland sehr dankbar, dass sie Seabourn diesen Sommer wieder im Mittelmeer willkommen heißen", freut sich Josh Leibowitz, Präsident von Seabourn.

"Seabourn besucht Griechenland seit mehr als 30 Jahren, und wir freuen uns, dass die Seabourn Ovation diesen Sommer wieder unsere wunderbaren Destinationen anläuft. Der Tourismus ist ein lebenswichtiger Teil unserer Wirtschaft. Dabei haben Gesundheit und Sicherheit höchste Priorität, um das Vertrauen der Reisenden wiederherzustellen. Wir sind sicher, dass alle Gäste beste Erfahrungen in Griechenland machen werden und Erinnerungen schaffen, die ein Leben lang halten", erklärt Griechenlands Tourismusminister Harry Theoharis.

Gesundheit und Sicherheit der Gäste

Während der Kreuzfahrt müssen sich Passagiere an alle Hygieneprotokolle halten, die zum Zeitpunkt ihrer Abreise in Kraft sind. Reisende sollten sich außerdem regelmäßig über die aktuellen Reisebedingungen informieren, sowohl für die Hin- als auch Rückreise, da die internationalen Reiserichtlinien immer wieder angepasst werden. Zusätzliche gelten an Bord präventive Gesundheitsmaßnahmen im Rahmen des "Travel Safe"-Programm, z.B. Fragebögen für Gesundheits-Checks, das Tragen von Gesichtsmasken, Social Distancing, Kapazitätsgrenzen für die Innenräume sowie strenge Hygienemaßnahmen und verbesserte Luftfilter-Systeme. Alle Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle werden in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Regierungsbehörden kontinuierlich überprüft und angepasst, damit sie immer den aktuellen Richtlinien und Empfehlungen entsprechen. (red)