TraveLeague lädt zum Kroatien-Webinar

Für Kroatien-Urlaube bietet der Individualreiseveranstalter Angebote in mehr als 140 Hotels und Ferienanlagen. Die Auswahl wächst stetig und beinhaltet weitläufige Resorts, Aparthotels, Ferienwohnungen sowie auch Campingplätze von Istrien bis auf die Inseln. Welches Objekt für welche Ansprüche, Budgets und Zielgruppen das richtige ist, dazu informiert das Vertriebs-Team interessierte Expedienten in einer virtuellen Schulung.

Kroatien-Expertise

Mit dabei ist Kooperationspartner und Kroatien-Spezialist I.D.Riva. Marco Volpe, Leiter Touristik, steht für Fragen und Antworten zur Verfügung und weiß, wo beispielsweise Kinder, Wein- und Naturliebhaber auf ihre Kosten kommen, wo aktive Erholung am besten möglich ist oder der Genuss im Vordergrund steht. Darüber hinaus gibt TraveLeague als Auto-Reisen-Profi Tipps für die Anreise im eigenen Fahrzeug mit geeigneten Zwischenstopps und Übernachtungsmöglichkeiten. Durch das Webinar führen Marina Schöbel, Head of Sales Deutschland und Schweiz, und Markus Bialluch, Head of Sales & Business Development Dtl./Benelux von TraveLeague.

Termin: Donnerstag, den 15. April

Uhrzeit: 11 Uhr

Registrierung ist HIER möglich

Kulanz-Storno

Für ungetrübte Vorfreude auf die nächste Reise bleibt TraveLeague weiterhin kulant und verlängert seine flexiblen Buchungsbedingungen bis zum 30. April 2021. Wer bis zu diesem Zeitpunkt bucht, für den gilt: Null Anzahlung und kostenfreie Stornierung bis 30 Tage vor Reiseantritt. Wo lang ersehnte Urlaubsfreuden wahr werden, dazu schult TraveLeague Reisebüros regelmäßig. (red)