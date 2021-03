GTA: Neue Schnupperkreuzfahrt im Sommer

Um der großen Nachfrage der Kunden nach den beliebten und gut nachgefragten Kurz-Kreuzfahrten gerecht werden zu können, hat der österreichische Reiseveranstalter das Portfolio für diesen Sommer erweitert. In 3 Tagen erkunden die Gäste die Hauptstadt im Dreiländereck – Bratislava sowie die Königin der Donau – Budapest und lernen zusätzlich das Leben an Bord der familiären MS Klimt kennen. Die Kurz-Kreuzfahrt findet an zwei Terminen im Sommer statt und ist ab 299 EUR buchbar.

Eckdaten auf einen Blick